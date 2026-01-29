美軍中東部署顯示轟炸伊朗迫近 分析：川普手握三種軍事方案

在伊朗首都德黑蘭，幾名婦女27日走過當地市集。（美聯社）



美國總統川普警告，1支以核動力航空母艦「林肯號」為核心的龐大艦隊正駛向伊朗，準備對它的核設施、飛彈計畫還有地區代理網路展開攻擊。美國已在中東增派戰機、加油機、防空系統和偵察機，還觀察到搜救及通訊中繼飛機的活躍跡象，顯示軍事行動逼近。外界認為，川普可能採取象徵性打擊、全面轟炸或混合行動，但也不排除透過協議避免衝突的可能性。

經濟學人報導分析，美國總統川普28日警告說：「1支龐大的艦隊正在駛向伊朗。」兩週前，川普曾向伊朗抗議民眾承諾，美國的援助即將到來，但很快地他打了退堂鼓。然而在那之後，伊朗政權造成的血腥鎮壓規模越來越清晰。位於華府的人權監測組織「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）已確認的死亡人數為6221人，但據反對派消息來源指出，實際死亡可能高達3萬人。

廣告 廣告

現在，川普將焦點轉向伊朗的核計畫、飛彈生產以及外交政策。他警告說，如果伊朗拒絕達成協議，（美國的）下1次攻擊將「遠比去年對伊朗核設施的空襲更嚴重」。

這是1項可信的威脅。尼米茲級核動力航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）據信已抵達阿曼灣，該航艦戰機可輕易打擊伊朗。這艘航艦還搭載電子戰機，可干擾伊朗雷達，並配有3艘飛彈驅逐艦，每艘都裝備了陸攻巡弋飛彈及防禦系統，可攔截伊朗飛彈。

美國也向中東增派其他軍事力量

美國也向中東地區增派其他軍事力量。衛星影像顯示，新的防空系統已部署至卡達的「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base），該基地為美國中央司令部地區總部的所在地，去年夏天曾遭伊朗攻擊。曾用於擊落伊朗無人機的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥機，也已部署至約旦。目前，美國對伊朗的報復行動有更強的防禦能力。

不過，貨運飛機的增派跡象有限，而這類飛機通常伴隨愛國者（Patriot）飛彈和「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，即薩德反飛彈系統）的部署，用於攔截伊朗飛彈。

追蹤應答器訊號的飛機觀察員還注意到其他幾個關鍵跡象。大量加油機已抵達烏代德空軍基地。搜救（SAR）飛機正飛向東方，用於尋找被擊落的飛行員。美國偵察機的活動也急劇增加，這些飛機能追蹤伊朗雷達、攔截通訊並繪製伊朗部隊的部署，同時還有作為空中通訊中繼的飛機，可支援搜救任務。追蹤飛機和軍艦的沃特金斯（Steffan Watkins）認為，這些跡象「明確顯示轟炸即將發生」。

美對伊朗軍事行動有3種情境

至於川普瞄準的目標，則還不清楚。外交官提出了幾種可能情境：其中1種是象徵性打擊，可能針對最近鎮壓示威群眾的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），這樣川普既可宣稱已維護自己的紅線，又不會動搖伊朗政權的統治。

另1種方案是全面打擊以推翻伊朗，透過擊殺領導人徹底顛覆政權，但阿拉伯國家和歐洲政府對此持懷疑態度。這可能需要好幾天甚至好幾週的轟炸，需比現有部署更大規模的火力，幾乎必然引發更大規模的戰爭，伊朗可能攻擊美國及盟軍在波斯灣的基地，以色列可能趁機重創伊朗增強的飛彈力量。沙烏地阿拉伯還有阿拉伯聯合大公國由於擔憂衝突，拒絕讓美軍使用它們的領空對伊朗發動攻擊。

最後1種是混合行動，美國可能先擊殺部分伊朗領導人，包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），之後再與剩餘政權達成協議，如同美國在委內瑞拉的做法。

當然，也存在美國與伊朗達成協議、避免攻擊的可能性。川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，任何協議都必須涵蓋伊朗的核計畫、飛彈庫存還有地區代理網路。然而，伊朗領導人不會忘記川普在去年6月設定的兩週談判期限，但僅3天後，他就對伊朗發動空襲。

更多上報報導

路透曝川普擬軍事打擊伊朗促政權更迭 以阿官員憂引更大動蕩

Google封殺中國公司Ipidea住宅代理網 遏阻國家級駭客濫用

盧比歐：統一台灣是習近平「歷史使命」 美議員分析北京攻台只看一件事