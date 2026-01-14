美軍事介入倒數24小時？美英急撤中東基地人員 川普突爆「殺戮已停止」

國際中心／彭光偉報導

美國到底會不會對伊朗展開軍事行動？根據《路透社》等多家外媒報導，有歐洲官員透露，美國對伊朗的軍事介入行動，可能在未來24小時內啟動。不過，美國總統川普稍早在白宮表示，他接獲情報顯示伊朗方面已經停止處決示威者，美方目前的態度將是「觀察後續發展」，並未把話說死。

根據外媒報導，兩名歐洲官員在週三晚間指出，美軍可能在24小時內對伊朗採取行動；一名不願具名的以色列官員也透露，川普似乎已決定介入，但具體的行動規模與時間點目前尚不明朗。而為了防範伊朗報復，美國與英國已開始將部分軍事人員撤離位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）及其他中東基地。美方外交官形容這是一項「部署調整」（posture change），而非全面撤離。

儘管軍事行動的傳聞甚囂塵上，川普在白宮出席活動時，針對伊朗局勢做出了最新回應。川普表示，他剛剛收到的訊息顯示，伊朗當局的殺戮行動正在停止。川普說：「我們被告知伊朗境內的殺戮正在停止，而且已經停了，目前沒有執行死刑的計畫。」他強調這項訊息是來自可靠的消息來源。

針對美方可能的軍事威脅，伊朗方面也發出警告。伊朗高級官員向《路透社》表示，德黑蘭當局已告知沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及土耳其等鄰國，若這些國家允許美軍利用其領土攻擊伊朗，境內的美軍基地將會遭到伊朗報復。此外，伊朗和美國的直接溝通管道已經中斷，雙方原定尋求外交解方的會議也已取消。

目前伊朗國內示威抗議持續，各國政府紛紛建議公民離開。包括美國、波蘭及義大利外交部皆已發布公告，呼籲公民立即撤離伊朗。美國駐德黑蘭虛擬大使館更建議，若情況安全，公民應考慮透過陸路前往土耳其或亞美尼亞離境。

