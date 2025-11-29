美軍事優勢大減！澳智庫曝中國海空戰力提升

▲澳州智庫指出，中國正在迅速縮小與美國在印太地區的軍事實力差距。圖為中國解放軍094A型​​​​​​​核動力彈道飛彈潛艦。資料照。（圖／路透社／達志影像）

美國《新聞週刊》報導，在中國國家主席習近平制定了到2049年將中國解放軍建設為世界一流軍隊的目標，不斷加強其區域態勢，同時獲取旨在提高美國介入潛在衝突成本的能力。美國則加快了聯合軍事演習的步伐，並擴大了對地區夥伴的武器銷售和部署。

澳洲智庫羅伊研究所（Lowy Institute）在其最新發布的「亞洲實力指數報告」中指出，中國在軍事能力方面持續削弱美國的優勢，到2025年，美國在軍事能力的領先優勢僅為2017年的三分之二。

該智庫評估了27個政府的相對影響力，使用包括國防支出、武裝部隊規模和結構、武器平台、技術能力和亞洲軍事態勢等類別的加權分數。

報告指出，中國的進步主要得益於空戰和海戰技術的進步。他們也引用分析家的觀點，認為北京在技術和後勤保障方面取得了顯著進步，尤其是在遠端系統和區域拒止能力方面，「華盛頓的戰略重點是全球性的，而北京的軍事資源則集中在更靠近本土的地區」。

該報告指出，美國總分為80.4分，雖有下滑但仍位居榜首，中國得分則是73.7分，是唯二的超級大國；印度（48.0）排名第三，被評為亞太地區唯一主要強國。前五名的還有日本（38.8）和俄羅斯（32.1），這兩個國家都被歸類為中等強國。

在軍事優勢的單項上，俄羅斯評估為擁有第三大軍事優勢得分為55.4分，其次是印度48.0分和韓國33.2分。

在防禦網絡的類別中，美國保持著顯著優勢。此類別評估聯盟、武器轉讓和國防外交等力量倍增器的作用。美國以81.4分位居榜首，澳洲62.6分和日本56.5分居第二和第三。中國以18.9分遠遠落後，在這項僅排第八名。

報導總結，由於擁有足以與美國匹敵的國防工業，中國的軍事能力正以驚人的速度持續成長。而工業產能落後於中國，且深陷全球多處現有及潛在衝突地區的泥潭的美國，能否繼續保持其在印太地區的地位，仍有待觀察。

China Closes Military Power Gap With US

