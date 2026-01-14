美軍人員從卡達基地撤出！卡達發聲回應了

▲美伊緊張關係升溫之際，位於卡達的美國烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），最新傳出一些美軍人員被告知在當地時間週三晚間之前離開。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威行動延燒，外界關注美國是否將出手介入，美伊緊張關係升溫之際，位於卡達的美國烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），最新傳出一些美軍人員已被告知在當地時間週三晚間之前離開。對此，卡達當局發聲表示，人員撤離是為了回應「當前地區緊張局勢」。

《路透社》報導披露，烏代德空軍基地部分人員已獲建議在週三晚間前離開，其中一名外交官告訴路透，這是一次兵力部署調整，並非下令撤離。

對此，卡達國際媒體辦公室在聲明中表示，烏代德空軍基地人員撤離是為了回應「當前地區緊張局勢」。卡達說「將繼續採取一切必要措施，把保障公民和居民的安全作為首要任務」，並補充指出卡達正在採取行動「保護關鍵基礎設施和軍事設施」。

烏代德基地是美國在中東最大的軍事基地，駐紮約1萬名官兵。伊朗官員先前曾警告，若川普對伊朗執行武力襲擊，伊朗將會打擊美國的軍事基地。美國去年針對伊朗發動空襲的一週前，部分人員及家屬即率先從美國駐中東的基地撤離。而在美國空襲伊朗後，伊朗也有對卡達的基地發射了飛彈作為報復。

