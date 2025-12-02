美軍什麼情境協防台灣？蕭美琴：台灣努力防止「假設性情境」發生
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前接受美媒專訪，節目1日播出。當被問及是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣，他說，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。他並提及，低估台灣人民的自我防衛意志對任何人來說都非常危險，不只是華府，也包括北京，甚至全世界。
蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，此次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於12月1日播出。
媒體詢問，如何看那些擔心美國對其他國家有更多承諾的美國人？蕭美琴說，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生衝突，也不希望發生戰爭。他強調，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分。
蕭美琴認為，讓美國人民瞭解這點非常重要，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益。他說，雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。
至於是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。他直言，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要，台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。
蕭美琴表示，由於台灣在國際社會遭到孤立，台灣需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。他也說，台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。
媒體詢問，華府對台灣最大的誤解為何？蕭美琴回應，低估台灣人民的自我防衛意志對任何人來說都非常危險，不只是華府，也包括北京，甚至全世界。他說，台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續推動必要的改革，採取自我強化的必要措施。
他要強調，中國正不遺餘力地在華府和美國散播各種論述和假訊息，企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持；以及形塑台灣是麻煩製造者，就像台灣在1996年舉行首次總統選舉，中國覺得遭到冒犯，以此為由聲稱該次選舉破壞「一個中國」政策。
蕭美琴說，台灣的一切作為包括自我防衛的努力，以及舉行自由選舉，都被中國視為是挑釁，指控台灣為麻煩製造者，這樣的論述完全錯誤。他說，中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方，台灣支持現狀及穩定，相信大多數美國人民都非常明智，能夠看穿這些分化各國、政府及人民的心理戰及假訊息技倆。
不過，蕭美琴也說，有時候謊言一再重複，就會有人誤以為真。因此，必須對中國的政治干預、論述、假訊息及心理戰保持高度警覺，相互合作以強化實力、協調行動，並將合作範圍擴展至台美之外，全球熱愛自由的人們也必須對威權國家的操弄手段提高警覺。
