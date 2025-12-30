美軍介入！美反潛機、偵察機接連2天現蹤台海空域 專抓解放軍演參數

30 日，一架美軍 P-8A「海神式」反潛巡邏機被發現在台灣周邊海域活動，執行偵察與監控任務，外界研判與中共解放軍相關軍演有關。 圖：翻攝自 X 新‧二七部隊 軍事雜談 (New 27 Brigade)

[Newtalk新聞] 美軍持續關注中國近期軍事演習動態，30 日，一架美軍 P-8A「海神式」反潛巡邏機被發現在台灣周邊海域活動，執行偵察與監控任務，外界研判與中共解放軍相關軍演有關。

此外，美軍 RC-135V/W「鉚釘聯合」電子偵察機自 29 日起，同時在未開啟 ADS-B 訊號的情況下，接近中國沿海地區進行情報蒐集行動。軍事觀察指出， RC-135 系列機型主要任務為電子與通訊情報蒐集，不具備武裝，專責蒐集雷達、通訊與火控系統等電磁訊號。

美軍「鉚接聯合」（RC-135V Rivet Joint）電子偵察機。 圖：翻攝自 X

同一時間，澎湖海域周邊也出現異常航行情況。航運監測資料顯示，近日有兩艘貨輪在澎湖附近海域並行，其中一艘登記國籍為西非獅子山共和國的貨輪「CHENG SHUN（成順輪）」，過去一週航行路徑出現異常，曾繞行澎湖群島一圈，航跡幾乎包覆澎湖本島及望安、七美等離島。

X《FaceOff》指出，日前出現在台灣附近的 RC-135 偵察機，被視為美軍重要的電子情報蒐集工具，其出現通常意味著中共解放軍雷達與通訊系統進入高活動狀態，美方可藉此蒐集關鍵電磁參數，進一步掌握中方軍事部署。

