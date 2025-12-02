美軍何情境派兵協防台灣？蕭美琴這樣說

▲蕭美琴強調，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴近日接受播客節目「戰情室」（War Room）訪問時表示，台灣不希望發生戰爭，但今日所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分；對於是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴強調，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，本次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於台灣時間12月1日播出。

媒體詢問，對於那些擔心美國對其他國家有更多承諾的美國人，有何回應？蕭美琴說，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生衝突，也不希望發生戰爭，因此台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分。

蕭美琴認為，讓美國人民瞭解這點非常重要，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益，雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

「預防衝突是我們的共同目標！」蕭美琴說，正如在這次訪問所說，建立台灣實力，透過實力維持和平至關重要，因此持續發展強健的防衛夥伴關係，同時也在經濟方面推動合作，促進雙方人民的雙贏繁榮，並擁有持續發展的力量非常重要；其次，台灣人民並非坐等他人來拯救，正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，不僅向美國採購裝備，也在台灣本地製造無人機、機器人、AI系統，以及能為更廣泛的國家安全做出貢獻的新興科技產品。

蕭美琴提到，台灣負起促進與支持台海和平的責任、更承擔國際責任；雖然無法加入國際組織，但只要世界有需要，無論是地震或天災，台灣人民總是充滿同情心且樂於助人，並隨時準備伸出援手，協助世界各地有需要的人。

蕭美琴強調，台灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴。台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。

對於是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴回應，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。

蕭美琴提到，台灣正處於一個極為不對稱的局勢，因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務，由於台灣在國際社會遭到孤立，需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。

蕭美琴說，台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

