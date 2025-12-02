美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」專訪。（取自總統府官網）

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，訪談內容已於台灣時間12月1日播出。對於美軍在何種情境下派兵協防台灣一事，蕭美琴說，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生。

「2032年終局狀態」會是何種模樣 蕭美琴：不知為何有設定時間點問題

在專訪中，記者提問，在不斷演變且始終存在的威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持、關係正常化且能不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣？蕭美琴說，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。

蕭美琴指出，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。

蕭美琴說，只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。因此，和平必須包含一定程度的相互尊重。站在台灣的立場，我們渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重臺灣人民的意願是和平共處的要素之一。

蕭美琴：預防衝突是我們的共同目標

「預防衝突是我們的共同目標」，蕭美琴表示，建立台灣實力，透過實力維持和平至關重要。因此持續發展強健的防衛夥伴關係，同時也在經濟方面推動合作，促進雙方人民的雙贏繁榮，並擁有持續發展的力量非常重要。其次，臺灣人民並非坐等他人來拯救，台灣正積極投資於自我防衛。

蕭美琴指出，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，不僅向美國採購裝備，也在台灣本地製造無人機、機器人、AI系統，以及能為更廣泛的國家安全做出貢獻的新興科技產品。

蕭美琴說，台灣負起促進與支持台海和平的責任、更承擔國際責任，台灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴，台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。

美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴這樣說

記者問，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴說，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

「這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要」蕭美琴表示，台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。

蕭美琴說，由於台灣在國際社會遭到孤立，需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心，台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

蕭美琴指出，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。也就是說中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對臺灣相當危險的局面。

蕭美琴表示，另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，過度自信而誤判的中國也可能採取非常危險的手段。

蕭美琴指出，無論中國內部如何發展，都必須為最壞的情況做好準備，這也是強化自我實力的重要緣由。她強調「期盼最好的結果」，希望持續強化國際戰略溝通，首先要讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價。

蕭美琴表示，這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環，但是以更積極主動的角度而言，台灣必須致力促使中國瞭解：更尊重其他社會的權利及台灣人民決定自己未來的意願也對中國有益，不僅有助於維持長久和平，也能促進兩岸人民交流正常化，中國必須有此認知，因為他們當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平的目標，而我們認為和平也有益於中國人民。

中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？ 蕭美琴這樣分析

記者問，中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？蕭美琴說，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄兩國領導人會面並宣布建立「無上限夥伴關係」，許多跡象顯示他們正操弄同一套劇本，剛才提到的所有混合戰手法，包括網路攻擊、假訊息、滲透我們的社會及政治操弄，全都持續進行中。

此外，蕭美琴表示，也有跡象顯示中國正進行極具針對性的軍事演習與軍備擴張，這對區域穩定構成極度危險的威脅。正因如此，台灣對此保持高度警戒，正在與時間賽跑，強化國防，以嚇阻並避免發生任何衝突。當看到烏克蘭人民飽受痛苦和磨難，也看到處於衝突地區的人民受苦受難，絕不希望看到這種情況發生在台灣或區域內人民身上，她再次向所有利害關係者強調，「任何企圖以入侵、戰爭、併吞或使用武力解決政治分歧的行為都不被容許，這是當前的優先要項」。

