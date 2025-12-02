美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生
副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，訪談內容已於台灣時間12月1日播出。對於美軍在何種情境下派兵協防台灣一事，蕭美琴說，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生。
「2032年終局狀態」會是何種模樣 蕭美琴：不知為何有設定時間點問題
在專訪中，記者提問，在不斷演變且始終存在的威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持、關係正常化且能不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣？蕭美琴說，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。
蕭美琴指出，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。
蕭美琴說，只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。因此，和平必須包含一定程度的相互尊重。站在台灣的立場，我們渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重臺灣人民的意願是和平共處的要素之一。
蕭美琴：預防衝突是我們的共同目標
「預防衝突是我們的共同目標」，蕭美琴表示，建立台灣實力，透過實力維持和平至關重要。因此持續發展強健的防衛夥伴關係，同時也在經濟方面推動合作，促進雙方人民的雙贏繁榮，並擁有持續發展的力量非常重要。其次，臺灣人民並非坐等他人來拯救，台灣正積極投資於自我防衛。
蕭美琴指出，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，不僅向美國採購裝備，也在台灣本地製造無人機、機器人、AI系統，以及能為更廣泛的國家安全做出貢獻的新興科技產品。
蕭美琴說，台灣負起促進與支持台海和平的責任、更承擔國際責任，台灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴，台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。
美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴這樣說
記者問，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴說，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。
「這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要」蕭美琴表示，台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。
蕭美琴說，由於台灣在國際社會遭到孤立，需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心，台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。
蕭美琴指出，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。也就是說中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對臺灣相當危險的局面。
蕭美琴表示，另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，過度自信而誤判的中國也可能採取非常危險的手段。
蕭美琴指出，無論中國內部如何發展，都必須為最壞的情況做好準備，這也是強化自我實力的重要緣由。她強調「期盼最好的結果」，希望持續強化國際戰略溝通，首先要讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價。
蕭美琴表示，這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環，但是以更積極主動的角度而言，台灣必須致力促使中國瞭解：更尊重其他社會的權利及台灣人民決定自己未來的意願也對中國有益，不僅有助於維持長久和平，也能促進兩岸人民交流正常化，中國必須有此認知，因為他們當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平的目標，而我們認為和平也有益於中國人民。
中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？ 蕭美琴這樣分析
記者問，中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？蕭美琴說，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄兩國領導人會面並宣布建立「無上限夥伴關係」，許多跡象顯示他們正操弄同一套劇本，剛才提到的所有混合戰手法，包括網路攻擊、假訊息、滲透我們的社會及政治操弄，全都持續進行中。
此外，蕭美琴表示，也有跡象顯示中國正進行極具針對性的軍事演習與軍備擴張，這對區域穩定構成極度危險的威脅。正因如此，台灣對此保持高度警戒，正在與時間賽跑，強化國防，以嚇阻並避免發生任何衝突。當看到烏克蘭人民飽受痛苦和磨難，也看到處於衝突地區的人民受苦受難，絕不希望看到這種情況發生在台灣或區域內人民身上，她再次向所有利害關係者強調，「任何企圖以入侵、戰爭、併吞或使用武力解決政治分歧的行為都不被容許，這是當前的優先要項」。
更多鏡週刊報導
川普祭對等關稅卻po「潤餅照」 蕭美琴致歉曝原因
副總統蕭美琴特別撰文推薦《台灣超人》 元老級支持者泓德能源一路相挺
丟臉丟怕了？中國竟出現「護照套皮」假裝台灣人 網怒嗆：有夠懦弱
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 21 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 3 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 5 小時前
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 22 小時前
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 5 小時前
綠拚3席全上 藍搶攻 許又仁再戰
台南選區人口消長，其中第十一選區拜歸仁沙崙蓬勃發展，帶動人口進駐，預料明年可能增加1席，現任3席民進黨、2席無黨籍，5人均尋求連任。據了解，民進黨傾向保守提名，但地方盛傳也可能採取「過半＋1」，為選戰埋下變數，加上此次國民黨也將推人選、本屆連任失利的許又仁捲土重來，預期將很有看頭。中時新聞網 ・ 1 天前
學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑
2026九合一大選，各政黨要推出哪些人選出戰，都是關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，對國民黨主席鄭麗文而言，該如何提名會是個大考驗，能否找出最強人選、適時徵召，不僅是鄭的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
綠營高市長初選戰火升溫 4參選人拚氣勢.拚人氣
民進黨的高雄市長初選打得火熱，四位立委誰能出線競選2026高雄市長大位備受關注。邱議瑩的第一場大型造勢活動，就直搗人口最多的鳳山區，包括前行政院長蘇貞昌，以及前總統陳水扁，都來加持拚氣勢；許智傑的路竹...華視 ・ 1 天前
警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。對此，1月辭去主持18年東森新聞台政論節目《關鍵時刻》的資深媒體人劉寶傑今（30）天發表文章闡述：「兩岸不能被定調是內政問題。」寶傑元直言：「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」 劉寶傑在上報發表文章指出：「現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備，軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」 劉寶傑續指：「這是中國現今政治作戰的重中之重，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。」 劉寶傑提到：「高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞，鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本新頭殼 ・ 1 天前
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 19 小時前