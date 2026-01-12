美軍入侵！委內瑞拉空軍去了哪裡？軍媒：大約18架能飛 還缺飛行員

美方官員在「抓捕馬杜洛」行動後坦言，行動過程中幾乎未遭空中攔截。軍事分析認為，委軍裝備能力有限，空軍人力不足為主因。 圖 : 翻攝自X / Nexta

[Newtalk新聞] 美軍日前發動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）突襲行動。據外媒報導，美方官員事後坦言，行動過程中幾乎未遭空中攔截。軍事分析指出，委內瑞拉戰機未即時升空，關鍵並非戰術失誤，而是實力差距過大與人力不足的原因。

根據軍事媒體《Breaking Defense》引述阿根廷智庫 CRIES 主席安德烈（Andrei Serbin Pont）分析，行動當晚，委內瑞拉軍方判斷即使緊急升空，也可能迅速遭到壓制，所以反向選擇將有限的空中資產撤離、分散。

曾派駐卡拉卡斯的哥倫比亞空軍退役上校伊凡（Iván González）則直言，委內瑞拉空軍實力早已今非昔比，整體戰備水準「甚至不如20年前」，反應速度與整體作戰能力明顯不足。

據公開資料顯示，委內瑞拉空軍長期混用美製、俄製與中製戰機，包括早年採購的 F-16，以及後來引進的Su-30 與中製 K-8 教練攻擊機。然而，受制於經濟崩盤、長期制裁與零件短缺，實際可出動的戰機數量始終成謎。

除此之外，長年政治清洗、叛逃潮與訓練資源不足，使得能執行高強度戰鬥任務的飛行員大幅減少。伊凡指出，根據公開資訊研判，委內瑞拉空軍最多可動用約 6 架單座戰機以及大約 12 架仍具飛行能力的 Su-30 戰機。他表示，即便有戰機可飛，也未必有足夠數量的合格人員能應對。

報導提到，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說明，行動期間美軍同步運用太空、網路與電子作戰手段，成功完成「戰術奇襲」。依凱恩提供的說法，美軍於美東時間凌晨 1 點 01 分抵達馬杜洛官邸上空，3 點 29 分前已撤回海上，用時不過兩個半小時。

儘管委內瑞拉國防部事後承認多地遭到攻擊，並傳出防空系統受損畫面，但官方至今未證實任何戰機被摧毀。

