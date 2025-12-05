美軍全球部署再調整 新版國安戰略展現跨洲安全布局

川普政府今天(5日)發布最新「國家安全戰略」(National Security Strategy)， 內容大幅調整美國全球政策優先順序，反映「美國優先」（America First）理念。文件按地區闡述美國的新戰略方針，涵蓋歐洲、拉丁美洲、亞洲及中東與非洲。

文件指出，歐洲因其移民政策而面臨「文明遭抹除」的風險，並警告部分歐洲國家的人口結構可能出現劇變。戰略強調美國將在歐洲「培養抗衡力量」，譴責歐洲對言論自由與政治反對派的打壓，並明確排除北約擴張，意味著烏克蘭加入前景再度受挫。

廣告 廣告

在拉丁美洲，美國將依循所謂的「川普版門羅主義」(Trump Corollary)，強調防止中國等外部勢力擴張，同時阻止他國在當地部署軍力或掌控戰略資產。文件指稱，美國將確保拉美國家維持足夠穩定的治理，以避免大量移民流向美國。

在亞洲部分，文件則聚焦於印太地區的競爭格局。美國將以經濟與軍事手段因應中國崛起，重新調整雙邊經貿關係以維持經濟自主，並維持台海現狀，要求日本與南韓在台灣防衛上承擔更多責任。文件也表示，美國將深化與印度合作，鼓勵新德里積極參與印太安全事務。

至於中東與非洲，文件顯示美國將減少投入，主因為能源自主程度提升，使中東對美國的戰略重要性下降。而伊朗在美國與以色列的行動下已被削弱。

文件對非洲的描述則極為有限，僅強調美國將把重點從傳統援助轉為確保關鍵資源取得，並調整對該區域的軍事與經濟投入。