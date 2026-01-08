美軍兩周狂追千里！從加勒比到冰島 強扣俄旗影子油輪

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國對與委內瑞拉有關的油輪實施制裁封鎖，接連截獲兩艘油輪，其中一艘「貝拉一號」突破美國封鎖後，被美軍花兩周時間狂追千里！

終於被逮到一路從委內瑞拉直奔俄羅斯，但美軍連續兩周狂追千里，從美洲追到歐洲，即使貝拉一號改名、改掛俄旗還有俄艦護航，還是被美軍逮到。川普政府更強硬宣布，要無限期接管委國石油，賺來的錢也只能買美國貨。

美軍黑色直升機空降登船，美國海岸警衛隊也在遠處緊盯，成功攔截在北大西洋，這艘由委內瑞拉出發，突破美國封鎖，一度還改名，直奔俄羅斯的影子油輪，追追追一路從美洲的加勒比海，航行到歐洲的冰島外海。

俄羅斯電視台主播：「俄國當局正密切關注，美軍登上掛有俄國國旗的，馬利內拉號油輪。」

即便貝拉一號變裝掛上俄國國旗，還有俄艦護航也沒用，英國也提供基地、油料補給，讓美軍軍機起降逮住這艘船。

美國白宮發言人：「扣押船隻，這意味著我們將對，所有非法運送石油的，影子油輪執行禁運。」

美國強力執法連逮兩艘油輪，從畫面上可以看到美扣索菲亞號，美軍7日持槍武裝，登上懸掛巴拿馬國旗的油輪索菲亞號，在南美洲國際海域截獲並將郵輪帶回美國，國旗的油輪索菲亞號，在南美洲國際海域截獲並將郵輪帶回美國。

美國國務卿盧比歐：「正如大家知道的，又有兩艘船隻被扣押，我們目前正在，事實上也將執行一項協議，接收委內瑞拉所有的石油。」

川普政府將無限期全面接管委國石油銷售，並以市場價格取代過去馬杜洛政權被迫折價賣給中俄的模式，石油銷售所得將存入由美國政府控制的帳戶，最終回流委內瑞拉，還得購賣美國製造的產品。

美國能源部長萊特：「我們會將這筆資金，與激勵機制掛鉤，藉此改善委國的行為，降低犯罪率，減少對美國的風險。」

川普政府強勢接管委內瑞拉，將中俄原本到口的肥肉，硬生生奪回美國，儘管中俄兩國痛批這是霸凌，但奉行美國優先的川普才不管美國的後院，規矩只能由美國來定。

