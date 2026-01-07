美軍兩週跨洋扣押委國油輪 「護航」俄軍潛艦離奇消失

國際中心／程正邦報導

美國追緝的委國油輪「貝拉1號」掛上俄旗，尋求俄羅斯庇護。（圖／翻攝自X平台 @_geisterzug_）

在北大西洋上演、宛如冷戰諜報劇的公海追逐戰終於塵埃落定。美國歐洲司令部（USEUCOM）今（7）日正式發表聲明，證實美方已成功攔截並扣押與委內瑞拉政權密切相關的爭議油輪——原名「貝拉一號」（Bella-1），近期改名為「馬里內拉號」（Marinera）。這場長達 14 天的跨洋搜捕行動，最終在多部會聯合行動下，於大西洋深處劃下句點。

美軍圍堵委國油輪在公海追逐，俄方出動潛艦「護航」與美軍對峙。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

兩週海空封鎖：精準鎖定「馬里內拉號」急轉彎

根據飛行追蹤網站與船舶航行數據顯示，美軍的收網行動佈局精密。7 日上午，多架隸屬美軍的特種偵察機從英國軍事基地緊急升空，直撲北大西洋目標海域。

數據顯示，「馬里內拉號」在 7 日凌晨於大西洋海面上出現劇烈的航向調整，疑似試圖做最後的脫逃，但隨即遭到美方艦艇包圍。由美國司法部、國土安全部及國防部聯合授權，美國海岸防衛隊（USCG）最終執行了登船扣押。

知情官員向《紐約時報》透露，登船過程出乎意料地平順，船員並未採取任何反抗行動或展現敵意。

美空降部隊無視俄潛艦，強行登船委國郵輪。（圖／翻攝自X平台 @visionergeo）

俄艦動向成謎：對峙危機解除？

此前各界高度關注，這艘已懸掛俄羅斯國旗的油輪是否有俄軍潛艦「貼身守護」。儘管路透社曾引述消息稱有俄國艦艇在附近出沒，但《紐約時報》隨後引述兩名美方官員說法指出，當海岸防衛隊實際登船執行扣押時，周邊並未發現俄羅斯軍艦。

專家分析，俄方艦艇可能在最後關頭選擇撤離，藉此避免與美軍在公海發生直接的武裝衝突，使這場可能引發國際強權火併的危機降溫。

擴大攔截：加勒比海同步告捷

除了大西洋的緝捕行動，川普政府對委內瑞拉的能源封鎖正呈現多點開花的態勢。根據美方官員透露，海防隊在加勒比海區域也傳出戰報，成功攔截了另一艘涉嫌違反制裁的油輪「M Sophia」。

兩起扣押行動顯示，華府正透過跨部會協作，對委內瑞拉的石油運輸鏈實施「全面窒息」戰術。

