美軍兵鋒為何劍指自家後院？全球最大航艦壓境委內瑞拉，華府智庫：這陣仗才不是緝毒，委國總統馬杜洛慘了
美國海軍宣布，全球最新、最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）11日已經進入靠近拉丁美洲的海域。外界推測，川普（Donald Trump）政府準備大幅升級在該區域的「緝毒行動」，而委內瑞拉則認為美國有意推翻其政權，並警告此舉恐引發全面衝突。
美國海軍在新聞稿中表示，福特號與其所率領的航艦打擊群——包括數十架軍機和多艘驅逐艦——已在11日進入美國南方司令部（U.S. Southern Command）管轄區；根據《華盛頓郵報》，該區範圍非常廣，不只涵蓋加勒比海，也包含部分大西洋、以及哥倫比亞與厄瓜多等地的太平洋毒品走私航線。
川普大約在3週前就下令此次的航艦部署，如今正式到位，代表美國與委內瑞拉之間的軍事對峙再度升級。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）說，福特號航艦上有「超過4000名水及數十架戰鬥機」，此次部署將「提升現有能力，以破壞毒品走私，並削弱與瓦解跨國犯罪組織」。
部署規模堪比1989入侵巴拿馬
根據《衛報》，美軍此次的部署規模，被視為自1989年美國入侵巴拿馬以來最大的一次；當年，美國以「正義行動」為代號對巴拿馬展開大規模軍事行動，逮捕巴拿馬領導人諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）。
如今，川普試圖以「掃毒戰爭」為由，正當化這次的大規模軍事行動，聲稱目標是針對透過加勒比海和太平洋走私毒品的販運集團，阻止非法毒品流入美國。這項行動包括對船隻進行空襲，自9月以來，美軍已進行19次攻擊行動，擊沉了約20艘所謂的「運毒船」，並造成至少76人死亡；但戰爭法專家指出，美軍這些攻擊行動已經違法，因為遭攻擊的小型船隻載的都是平民、進行的是販毒交易，並沒有對美國或美國公民展開武裝攻擊。
許多分析人士認為，空襲船隻與軍力擴張，是美國在向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 施壓、要求其下台。川普曾指控馬杜洛向美國輸送罪犯和毒品，並操控委內瑞拉去年的大選，引發外界猜測川普準備以武力推翻馬杜洛。《華盛頓郵報》也指出，航空母艦打擊群的火力驚人，其規模已經遠超執行美軍緝毒行動所需。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，航艦屬於戰略性資產，美國擁有11艘，但隨時能出海的有限，通常部署在重點區域，例如為了制衡中國而部署在印太地區、為了維持威懾力而部署在中東地區。坎西恩說：「把航艦移來這裡，唯一的理由就是要對付委內瑞拉。」
坎西恩進一步補充，當福特號靠近委內瑞拉，代表「倒計時已開始，因為航艦不能一直放在這裡，要嘛使用，要嘛撤走；撤走就表示放棄攻擊。」而川普也曾公開表示馬杜洛「當總統的日子已經不多」。
委國動員近20萬士兵
另一方面，馬杜洛政府也宣布，將「大規模部署」陸、海、空、河防與飛彈部隊，並動員所有安全部隊及民兵，以反制美軍在其沿海區域的海上存在。委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）11日發表聲明，指委國正準備進入最高警戒，目標是讓「全國軍事武力全面進入作戰準備」。
馬杜洛指控美國「在製造一場新戰爭」，並稱美軍的海上部署是「對我國大陸百年來最嚴重的威脅」。帕屈諾也在國家電視台說，總統馬杜洛已經下令大規模部署「近20萬士兵」，作為特別行動的一部分。
區域美軍已達1.5萬人
坎西恩指出，操作一艘航艦一天可能花費高達840萬美元，而福特號此次的隨行軍艦包括班布里奇號驅逐艦（USS Bainbridge）、馬漢號驅逐艦（USS Mahan），以及溫斯頓・S・邱吉爾好驅逐艦（USS Winston S. Churchill）；這支航艦打擊群的加入，使該區域美軍總人數來到約1.5萬人，分散在十多艘軍艦上。
根據《華盛頓郵報》，相較之下，該地區以往通常只有1－2艘美國海軍軍艦協助海岸防衛進行例行性反毒任務，且大多執行逮捕行動，現在的軍力規模非常驚人。
雖然這次的部署造在數週前就已預告，但仍加深部分美國國會議員的擔憂。自從川普開始談論可能讓委內瑞拉「政權更迭」後，兩國間的緊張情勢也升高。上週，白宮官員為了阻止國會兩黨推動限制總統動武的法案，告訴議員「目前沒有向委內瑞拉採取軍事行動的計畫」，成功說服足夠多的共和黨議員反對該法案，讓其遭到否決。
據消息人士透露，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾向部分議員進行秘密簡報，表示政府目前沒有準備直接攻擊委內瑞拉，也沒有足夠的法律支持。川普本人也在哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目受訪時，被問道是否打算向委內瑞拉開戰時回答：「不太可能、我不覺得會。」
印第安納州共和黨參議員楊恩（Todd Young）上週表示，他投票反對該法案，因為他認為「目前還不需要」，但他也警告，行政權「逐步擴大至戰爭權力」正在削弱國會地位。楊恩說：「我對這次行動的許多方面與假設有所顧忌，並認為這與大多數不希望美軍更深陷國際衝突的美國人的意願相違背。」
