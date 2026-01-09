美軍再扣押油輪 川普晤油企高層談委國投資

▲川普當地時間9日在白宮，會見了十幾家石油與能源公司高層，共商在委內瑞拉的投資與重建計畫。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍南方司令部（Southern Command）9日在社群平台證實，美軍又在加勒比海扣押了1艘名為「Olina」的油輪，為美國近期第5次攔截行動，意在控制委內瑞拉受制裁石油出口。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）週五也在白宮與多位石油、能源企業高層會晤，聲稱這些公司將在委國投資至少1000億美元，重建委國的能源部門，屆時2國都能從中獲益。

南方司令部的貼文強調，犯罪分子無處可藏，當天黎明前，隸屬於「南方之矛」聯合特遣部隊的海軍陸戰隊員和水兵，在國土安全部的支持下，從「福特號」航母出動，於加勒比海扣押這艘運油船，包括「硫磺島號」在內的多艘戰艦亦提供了支援，整個過程並未發生任何意外。

南方司令部重申，美國戰爭部的「南方之矛」行動，會堅定不移、持續致力於保衛美國國土，打擊非法活動，恢復西半球的安全。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）證實此事，主張美國將繼續扣押受制裁的油輪，執行美國法律及國際法，切斷非法活動的資金來源。

外媒《華爾街日報》透露，該艘運油輪原名為「Minerva M」，曾因運輸俄羅斯石油而被美國制裁。

另一方面，川普當地時間9日下午也在白宮會見了十幾家石油與能源公司高層，共商在委內瑞拉的投資與重建計畫，埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）、康菲石油（ConocoPhillips）執行長蘭斯（Ryan Lance）和雪佛龍（Chevron）副總裁尼爾森（Mark Nelson）都有出席。其他油企如哈里伯頓（Halliburton）、瓦萊羅（Valero）和馬拉松石油（Marathon）的管理層也有與會。

川普表示，石油公司將至少投入1000億美元，重建委內瑞拉的能源部門，美國將提供安全保障，以便回收投資並獲得豐厚回報，還說美國獲得的好處之一是能源價格進一步降低，政府將決定哪些油企可以進入委內瑞拉，白宮預計不久後與這些公司達成協議。

美國能源部長萊特（Chris Wright）指出，美國並沒有竊取委內瑞拉的石油，石油銷售所得將用於造福這個擁有3000萬人口的國家，白宮目前專注於透過石油銷售來穩定委內瑞拉的經濟，促成委內瑞拉轉型，使該國成為美國人願意在那裡做生意、投資、建立新夥伴關係的地方。

原文連結：Trump says oil companies will spend $100 billion in Venezuela with U.S. protection

