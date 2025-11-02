美軍再擊加勒比走私船釀三死 川普政府遭批「越權動武」

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）昨（1）日在X上發文證實，美軍日前在加勒比海上對一艘疑似毒品走私船展開「致命打擊」，擊斃三名船員。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）昨（1）日在 X 上證實，美軍日前對一艘疑似毒品走私船展開「致命打擊」，並擊斃三名船員。這是美軍自九月以來，在加勒比海及東太平洋地區對走私目標進行的第15次空襲，累計至少造成64人死亡。

據海格塞斯的文章中聲稱，這艘遭擊沉的船隻是由「美方認定的恐怖組織」操作，行經既定毒品走私航線，船上也確實載有毒品。他強調：「這些毒梟恐怖分子正企圖毒害美國人民，國防部將以對付蓋達組織的方式來對付他們。」

美國總統川普則以「阻止毒品流入」為由，稱美國正與毒梟展開一場「武裝衝突」，並引用與小布希政府「反恐戰爭」相同的法律依據，主張總統可依憲法第二條「保衛國家安全」權限行事。

然而，這波軍事行動在國會掀起強烈反彈。多位民主黨參議員，包括少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、里德（Jack Reed）、莎欣（Jeanne Shaheen）與柯恩斯（Chris Coons）等人，聯名致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國家情報總監嘉芙蓮（Tulsi Gabbard）及海格塞斯，要求白宮公開所有與這些打擊行動相關的法律意見與目標名單。

據《美聯社》報導，信函指出，川普政府至今「選擇性地向部分議員提供片面甚至互相矛盾的資訊」，也並未履行《國會情報監督法》下的完整簡報義務。此前，參院軍事委員會的兩黨領袖也已致函國防部，要求說明以何種法源授權使用致命武力，以及哪些毒品組織被列為「恐怖團體」。

據《路透社》報導，民主黨籍參議員華納（Mark Warner）更批評，白宮在上週僅對共和黨人舉行閉門簡報，將國安事務「黨派化」，這不僅違反慣例，更可能「讓美軍陷入不必要的風險」。

根據《衛報》報導，美軍十月下旬在東太平洋進行的四次打擊共擊沉13艘船，造成51人喪命。專家指出，這些行動並未獲得國會授權，且美方也未提出被擊目標的具體證據。奈及利亞、哥倫比亞及委內瑞拉等國人士皆在死者之列，令人質疑美國是否跨越國際法界線。

據報導引述多位法律學者警告，以總統單方面行使「行政權」發動跨境致命攻擊，將開啟「總統無限授權動武」的危險先例。共和黨籍參議員蘭德．保羅（Rand Paul）也罕見加入批評行列，直言「我們炸毀了一艘艘載有人員的船，卻連名字與罪證都不清楚，這更像是在發動戰爭，而不是執法。」

據《衛報》報導，川普已批准派遣「福特號」（USS Gerald Ford）航母打擊群進入加勒比海，川普上（10）月在白宮受訪時表示：「下一步將是陸上目標，毒品在那裡更致命、更危險。」

外界也擔憂，美方若將攻擊延伸至委內瑞拉或哥倫比亞境內，恐引發區域外交危機。但據多方媒體報導指出，目前美國政府仍拒絕公開被擊船隻身分、載貨證據與行動地點，僅僅強調「這是為了保護美國人民」，更直言：「我們不需要宣戰，我們會直接殺掉那些把毒品帶進我們國家的人。」

