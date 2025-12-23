美軍再炸委內瑞拉運毒船！爆破畫面曝光

▲美軍釋出轟炸委內瑞拉運毒船畫面。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 美國與委內瑞拉關係持續緊張，美軍打擊委內瑞拉涉嫌運送毒品船隻的力道加強；美軍周一表示，在東太平洋擊沉了一艘「低輪廓船隻」（low-profile vessel），船上1人身亡，轟炸船隻的畫面也被釋出。

根據CBS報導，美軍週一表示在東太平洋擊中一艘涉嫌運送毒品的船隻，這是近幾個月來在拉丁美洲附近海域展開一系列船隻打擊行動的一環。

自 9 月初以來，美國軍方已擊中至少 29 艘涉嫌運毒的船隻，共造成 105 人死亡。美國總統川普主張，這類打擊行動能有效遏止東太平洋與加勒比海的毒品走私；然而，批評者則質疑川普執行攻擊的法律權限。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在 X 平台上發文表示，週一的行動目標是一艘位於國際海域、正沿著已知毒品走私航線行駛的船隻。軍方表示，該船由特定的恐怖組織營運，雖然並未點名是哪一組織，但川普政府先前已將多個拉丁美洲販毒集團歸類為恐怖組織。

報導提到，長期以來，拉丁美洲販毒集團一直被指利用潛水艇或半潛式的低輪廓船隻來運送毒品。今年 10 月，川普曾宣布對加勒比海一艘涉嫌運毒的潛艇進行攻擊，造成兩死，另有兩名倖存者被遣返回國。

美國軍自9月2日開始執行船隻打擊任務，擴大在拉丁美洲的軍事部署與反毒行動，美國政府強調正與販毒集團處於一場非國際性的武裝衝突之中，這一行動在國會引發民主黨議員和少數共和黨議員反彈，認為行動未經國會授權，且政府未能提供足夠證據證明這些船隻確實載有毒品，哥倫比亞與委內瑞拉政府也對此表達了批評。

與此同時，川普政府對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施加了更大的壓力，直指他與販毒集團勾結。馬杜洛政府否認與販毒集團合作，並指責川普政府試圖更迭政權。川普週一則告訴媒體，馬杜洛下台才是「明智之舉」，更放話「如果他要逞強，這是他最後一次能逞強的機會。」

