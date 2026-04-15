美軍再炸運毒船！4天內第4起攻擊行動 船上4人喪生
美國軍方15日表示，於東太平洋海域再度對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動致命打擊，造成4人死亡。這已是美軍在過去4天內，於該海域發動的第4起致命攻擊事件。
「南方之矛行動」再炸船 4人喪生
根據美國南方司令部（SOUTHCOM）發布的聲明，此次行動針對一艘航行於東太平洋已知毒品走私路線上的船隻。軍方表示，根據情資研判，該船涉及毒品運輸，因此實施飛彈打擊。公開畫面顯示，船隻遭擊中後瞬間爆炸，現場竄出巨大火球。
美軍稱，死者為4名「毒梟恐怖分子（narco-terrorists）」，但並未公開具體證據或進一步說明相關身分背景。外界對於軍方定性及情報來源的透明度持續提出質疑。
此次攻擊發生前，美軍14日才在同一海域發動另一起打擊，造成2人死亡；而在12日的兩次分別行動中，另有5人喪生。連同最新事件在內，自去年9月以來，美軍在東太平洋與加勒比海針對疑似運毒船隻的軍事打擊，累計死亡人數已至少達175人。
報導指出，這一系列行動屬於川普政府主導的「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分，目的在於打擊拉丁美洲跨國販毒集團，阻止毒品流入美國。
不過，這些海上致命打擊近月來已引發國際法與人權層面的強烈爭議。多名國際法專家及人權團體指出，若相關船隻僅涉及走私或刑事犯罪，船上人員應接受逮捕與司法審判，而非直接遭軍事手段擊斃。
批評人士認為，此類行動可能構成「法外處決」，並質疑部分遭擊中船隻可能為民用漁船，而非真正具即時威脅的武裝目標。
此外，也有專家質疑行動實際效果，指出美國境內芬太尼等毒品問題，主要來源仍是經由墨西哥陸路走私，海上小型船隻並非主要輸運途徑。
隨著死亡人數持續攀升，外界預料美軍在國際水域進行此類反毒軍事打擊的合法性與必要性，將面臨更多國際關注與政治壓力。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
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