美軍再炸！ 防長釋片稱擊毀加勒比海毒品船 釀3死

美國國防部長赫格塞斯在社群公布影片，稱美軍6日在加勒比海對一艘毒品船發動攻擊造成3人死亡，不只如此，美軍戰機也在近幾週多次在委內瑞拉海域現身，對此委內瑞拉總統馬杜洛開始鼓勵民眾互相監視，還升級官方APP讓民眾能舉報任何可疑人士。

美國國防部長赫格塞斯在社群X釋出影片，說美軍6日在加勒比海對毒品運輸船發動攻擊。（圖／翻攝 @SecWar via X）

美國軍方近期在加勒比海域頻繁展現軍事力量，國防部長赫格塞斯公布美軍攻擊毒品運輸船的影片，造成3人死亡，同時美軍B-52轟炸機也多次飛越委內瑞拉周邊海域。面對這些軍事施壓，委內瑞拉總統馬杜洛開始強化國內安全措施，不僅鼓勵民眾互相監視，還升級官方APP「VenApp」，讓民眾能向政府舉報可疑人士，並上傳照片、定位與文字作為證據，此舉引發爭議。

美國國防部長赫格塞斯近日在社群平台X上公布一段黑白影片，影片中一艘在海上航行的船隻突然遭擊中爆炸，爆出巨大火光。赫格塞斯表示，美軍於6日在加勒比海對一艘毒品運輸船發動攻擊，導致船上3人全數死亡。

這並非美軍在該地區的唯一行動。根據飛航追蹤數據顯示，同一天有2架美國B-52轟炸機飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這已是近幾週美軍戰機第4次在委內瑞拉周邊海域展現軍事力量。面對美國的軍事施壓，委內瑞拉總統馬杜洛表示：「15艘軍艦、2600枚飛彈、100架飛機，現在再加上最大型的航空母艦...讓那些老外想做什麼就做什麼吧，我們毫不動搖。」他甚至開玩笑說自己在美國的知名度比泰勒絲還要高。

然而，馬杜洛的實際行動顯示他對局勢的嚴肅態度。擔心發生「政權更迭」的馬杜洛近期大力鼓勵民眾互相監視，並將原本用於報告公共事業問題的官方手機應用程式「VenApp」進行升級，使民眾能夠向政府舉報可疑人士，甚至上傳照片、定位與文字作為證據。

數位權利活動家Andres Azpurua認為，這是一種心理戰宣傳活動，目的是恐嚇人們，使他們非常害怕而不敢發聲，同時監視APP用戶。儘管這款應用程式遭到公民團體痛批，認為它已成為社會監控體系與軍事化傾向的工具，但仍有民眾力挺政府，相信這些措施對保衛國家起了作用，表示「我們已準備好捍衛我們的祖國」。

