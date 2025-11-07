美軍再襲加勒比海疑似運毒船 爭議反毒行動已釀至少70死

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，美軍6日在加勒比海攻擊了另一艘疑似運毒船，導致3人喪命，使得華盛頓爭議性的反毒行動死亡人數上升到至少70人。

美國在9月上旬展開這類攻擊，鎖定加勒比海與太平洋東岸的船隻。專家表示，即使他們鎖定的是已知的毒販，此舉也相當於法外處決。

美國的攻擊至今已經摧毀了至少18艘船隻，但華盛頓尚未公布任何具體證據，證明其目標正在走私毒品或對美國構成威脅。

赫格塞斯在X公布了最新一次攻擊的空拍影片，他表示這起攻擊與過去幾次的攻擊一樣發生在國際水域，鎖定的是「一個指定恐怖組織運作的船隻」。

影片顯示一艘船在海上航行，隨後爆炸起火。

赫格塞斯說：「船上3名男性毒品恐怖份子被擊斃」，但他沒有提供進一步的身分資訊。

赫格塞斯寫道：「致所有威脅我們家園的毒品恐怖分子：如果你們想要活著，停止走私毒品。如果你們繼續走私致命毒品，我們將殺了你。」

與美國政府先前釋出的影片一樣，船體有一部分因為不明原因被模糊處理。