美軍再襲3疑似運毒船釀3死 搜尋倖存者

美軍31日宣布，在國際水域針對3艘疑似運毒船的攻擊中，有3人喪命，這使得華盛頓打擊所謂毒品走私犯行動的死亡人數，來到至少110人。

美國南方司令部表示，這波攻擊鎖定「組成船隊的3艘毒品走私船」，船上3人被擊斃。

這波攻擊的確切地點目前仍不清楚。先前的攻擊不是位於加勒比海就是太平洋東部。

美軍指出，被攻擊的船隻是由「被認定的指定恐怖組織」操控。

這份發表在X上的聲明附帶一段視頻，影片顯示3艘船在海上結伴航行，隨後遭到一系列的攻擊。

聲明指出：「第一艘船上的3名毒品恐怖分子在第一次交火中被擊斃。其餘的毒品恐怖分子棄船逃生，跳入海中並遠離事發地點，各別船隻隨後在後續交火中沉沒。」

美軍表示已通知海岸防衛隊「啟動搜救系統」，但並未透露其他船上人員的下落。

自去年9月以來，美軍發動了超過30次這類攻擊，針對其所謂用來運毒至美國的船隻，但沒有提供任何具體證據顯示這些船隻涉及走私毒品。

國際法律專家和人權團體表示，這些攻擊等同於法外處決，因為這顯然是針對對美國沒有構成立即威脅的平民。

近幾個月，美國總統川普對委內瑞拉左翼總統馬杜洛(Nicolas Maduro)施壓，指控他運作一個販毒集團。

馬杜洛否認這個指控，並批評華盛頓尋求政權更迭，以取得委內瑞拉豐富的石油儲備。(編輯:柳向華)