美軍再襲3運毒船釀8死 全面封鎖進委內瑞拉油輪

美軍再度在東太平洋，打擊三艘疑似毒品走私船，這次共造成八人死亡。美國不斷往加勒比海調兵，同時下令封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，國際油價應聲上漲。另外距離委內瑞拉只有12公里的千里達，也開放領空讓美軍使用。

美軍再打擊三艘疑似毒品走私船，委內瑞拉緊張升溫。（圖／達志影像美聯社）

美軍在東太平洋國際水域對三艘疑似毒品走私船發動精準攻擊，船隻遭到鎖定後發生劇烈爆炸，火球沖天，只留下殘骸在海面漂浮，此次行動造成八人死亡。這次攻擊發生在美國總統川普宣布將委內瑞拉馬杜洛政權列為「外國恐怖組織」之後。

「華爾街日報」披露，美國正調派更多兵力前往加勒比海地區，這意味著川普在應對委內瑞拉局勢時擁有更多選擇。同時，川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，此舉立即影響了國際油市，使油價從低谷開始反彈。

美軍現已兵臨城下，島國千里達及托巴哥已開放其領空和機場供美軍使用。這個位置距離委內瑞拉僅有12公里，使美軍能夠隨時對委內瑞拉進行軍事打擊。對此，當地民眾表示不滿，一位千里達居民認為川普應該專注於美國事務，因為他們的國家已經很偉大了。

面對美國步步進逼的壓力，委內瑞拉總統馬杜洛推出了一首搖滾歌曲「不要戰爭，要和平」，歌詞中反覆強調「要和平」、「永遠和平」的訴求。此外，馬杜洛在記者會上戴上了仿效MAGA（讓美國再次偉大）的紅色帽子，以英文表達「不要戰爭、要和平」的立場，試圖緩和緊張局勢。

