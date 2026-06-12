美軍出手前3小時川普突要求住手 傳美伊下週簽諒解備忘錄

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美國總統川普臨時取消攻打伊朗計畫。美聯社



美國總統川普週四（6/11）突然取消對伊朗的二度大規模攻擊計畫，據報當時只差3小時，美軍就要發動任務。另有媒體報導指出，美國和伊朗或許會在下星期簽署諒解備忘錄，展開為期60天的協商敲定和平協議細節。

川普週四先揚言，美軍將會在當天晚上對伊朗展開大規模攻擊，並可能佔領哈格島。但他稍晚在白宮橢圓辦公室一場與伊朗無關的活動上宣布取消，還說美國與伊朗最快就會在本週末簽署諒解備忘錄。

美國國家廣播公司（NBC）報導指出，川普宣布取消攻打的時間距離美軍開打僅3小時。

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兩名不具名美國官員向NBC透露，在川普週四發文說要對伊朗重新展開大規模攻擊後，美軍已列好當天的空襲目標，而哈格島並不在目標中。官員說，這些目標和美軍前一晚的攻擊目標類似。

美軍為了報復阿帕契直升機遭伊朗擊落，週三炸毀伊朗位於荷姆茲海峽沿岸的防空系統和雷達系統。

川普週四在白宮表示，美國和伊朗最快或許於本週末在歐洲簽署和平協議，而美國會由副總統范斯代表。

哥倫比亞廣播公司（CBS）週四引述知情人士表示，美國和伊朗有可能下週初簽署諒解備忘錄，並啟動60天的細節協商期。消息來源透露，60天協商期將會視情況延長。

據報導，在展開協商初期，荷姆茲海峽將啟動除雷作業，確保重啟「貿易自由航行」。

此外，伊朗原則上承諾15至20年內不再進行濃縮鈾，並同意拆除核設施。在此條件下，伊朗將逐步獲得經濟紓困，相關進度視伊朗的履約進展而定。

報導說，這份諒解備忘錄還包括允許聯合國原能總署派員赴伊朗處置濃縮鈾並檢查相關設施。

美國與以色列去年6月空襲伊朗的3座核設施。外界認為，伊朗手中的濃縮鈾被埋在這些地點的瓦礫堆下。

消息人士表示，備忘錄的內容也提及了以色列與伊朗武裝代理組織真主黨之間的黎巴嫩戰事，但相關細節極少。

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