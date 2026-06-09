美軍出手報復阿帕契遭伊朗擊落 川普：必須予以強烈回應
美軍一架阿帕契直升機週二（6/9）墜落荷姆茲海峽，美方官員表示是遭伊朗擊落，而美軍隨後便對伊朗展開空襲報復軍機遭擊落。美國總統川普表示，必須對此事件予以強烈回應。
美軍中央司令部（CENTCOM）表示，該架阿帕契直升機於當地時間週二凌晨3時左右，於阿曼海岸附近墜海。海軍約兩小時後找到機上兩名飛行員，兩人獲救後狀況穩定。
美軍並未說明直升機墜落原因，但美國官員向媒體透露，是遭到伊朗攻擊無人機擊中。官員同時透露，美軍對荷姆茲海峽週邊的伊朗防空系統和雷達系統發動攻擊，稱此次攻擊的目的是警告伊朗，認為不會干擾美伊止戰談判。
美軍則在美東時間週二傍晚5時左右對伊朗發動報復攻擊。CENTCOM在X平台發文表示：「這場任務是針對伊朗不法攻擊行動的適當回應。」
川普則向ABC新聞表示：「我相信這場回應需要非常強烈有力，而結果就是如此。」
伊朗官方媒體報導，位於荷姆茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island）、西里克港（Sirik）均遭到攻擊，而阿巴斯港（Bandar Abbas）附近也傳出爆炸聲響。伊朗媒體引述軍方消息稱，伊朗過去24小時內並未在荷姆茲海峽進行任何空中攻擊行動。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqch）並未證實伊朗軍方擊落美軍阿帕契直升機，但表示該地區有外國軍隊涉及交火，並說「為了降低風險，最好的方法是讓他們離開」。
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