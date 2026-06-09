美軍出手空襲伊朗！川普怒斥擊落阿帕契 嗆：美國必須回應

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

川普指控伊朗擊落美軍阿帕契直升機，稱美軍已對伊朗展開報復性空襲。（翻攝The White House Flickr）

美國總統川普（Donald Trump）指控伊朗在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）擊落一架美軍AH-64阿帕契攻擊直升機後，美軍於美東時間9日晚間對伊朗發動軍事打擊。美國中央司令部（CENTCOM）表示，本次行動是對伊朗「毫無正當理由侵略行為」的回應，美伊緊張局勢再度升溫。

阿帕契遭擊落後 飛行員如何脫困？

美國中央司令部指出，美軍於美東時間9日下午5時，開始對伊朗發動攻擊，以回應阿帕契直升機遭擊落事件。聲明強調：「本次任務是對伊朗無端侵略行為的相稱回應。」

廣告 廣告

川普稍早在自家社群平台Truth Social發文表示，遭擊落的阿帕契直升機上共有兩名飛行員，兩人均已獲救且未受傷。他寫道：「當時有兩名飛行員參與任務，兩人都安全且毫髮無傷。」但他也強調：「儘管如此，美國基於必要性，必須對這次攻擊做出回應。」

根據美國中央司令部說法，兩名飛行員是在美東時間11日晚間獲救，救援行動由美國海軍中央司令部與第82空降師主導，美國空軍及海軍部隊提供支援。值得注意的是，本次救援並非由傳統艦艇執行，而是由駐紮巴林、成立於2024年的美軍第59特遣隊（Task Force 59）操作無人水面載具完成。

中央司令部發言人表示，無人水面載具先將兩名飛行員從海上接走，運送至另一處海域後，再由直升機吊掛轉運至安全地點，展現美軍近年積極發展無人作戰系統的成果。

不過，美方目前仍無法確認直升機是否遭到伊朗蓄意攻擊。美國官員向《CBS News》透露，現階段尚不清楚相關攻擊是否屬於故意行為。伊朗方面則未正式承認責任，半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）報導稱，德黑蘭並沒有宣稱與事件有關。

事件發生之際，中東局勢原本已因以色列對黎巴嫩南部發動空襲而高度緊張。伊朗此前警告，若以色列持續攻擊黎巴嫩南部，將引發新一波報復行動。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也在社群平台X發文表示，靠近伊朗領土的外國軍隊「始終面臨人為失誤、意外事故或遭交火波及的風險」，並稱：「降低風險最好的辦法，就是離開。」

美伊快談成了 為何又突然開打？

另一方面，美伊近期仍持續進行外交談判。根據《BBC》報導，伊朗談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社群平台發文警告華府：「我們偏好外交語言，但我們更精通其他語言。若你違背承諾，我們就會改用最擅長的方式回應。」

川普則對談判前景保持樂觀，日前他曾呼籲以色列與伊朗「立刻停止開火」，避免破壞華府與德黑蘭之間的協商進程。他向媒體表示：「我們正處於一項非常、非常好的協議最後關頭。」預測協議可能在「兩三天內」達成，同時讓荷姆茲海峽恢復全面通行。

更多鏡週刊報導

川普20歲帥兒創業賣瑪黛茶！一箱1200元被嫌貴 喝第一口「像喝曬黑油」

伊凡卡夫妻砸1921億蓋海島度假村！路過一眼愛上 當地居民上街抗議

伊凡卡揪19歲姪女辣曬比基尼！好身材全露 慶祝新嫂升格「川普太太」