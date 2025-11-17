美軍創建「無人機網購平臺」 一站購足設備零件

記者廖子杰／綜合報導

美國國防部（戰爭部）15日成立名為「聯合跨部門特遣部隊-401」（JIATF-401）的特別工作小組，將創建全新的無人機採購平臺，供美軍和執法單位迅速籌獲合適的系統裝備，應對日益加劇的新興高科技空中威脅。

這個由美陸軍主導的跨部門特別工作小組「JIATF-401」，將打造新型採購平臺「無人機與反無人機系統市場」，讓基地指揮官、聯邦調查局、國土安全部和地方執法機關等跨單位部門的合作夥伴，繞過複雜採購流程，迅速購置符合需求的設備與零附件。

「JIATF-401」指揮官羅斯准將表示，將提供權威數據，展示無人機、無人機攔截器、先進感測器、電戰干擾裝置等系統，在不同條件下的性能數據，還將依據用戶所在位置或關注威脅類型等，推薦合適裝備，確保用戶獲取最適合工具，「運用一切可用資源，盡快獲取新技術，並交付第一線作戰人員」。

小組發言人形容，這個平臺「類似亞馬遜線上購物」，除了採購相關設備，還可搜尋到細節功能，以及使用者反饋意見等。

羅斯說，「JIATF-401」的另一項工作是協助美軍和跨部門合作夥伴，精簡現行各系統繁瑣的指管機制和流程，因此必須確保訊息收發通信協議標準化，進而使系統的每個零件都能「即插即用」。

美陸軍部長德里斯科日前也宣布，陸軍正規劃與民間合作、擴大採用商規技術和設備，預計在2028年前採購約100萬架不同用途的小型無人機，以肆應並鞏固未來戰場優勢。

五角大廈創建全新「無人機網購平臺」，加速裝備籌獲進程。圖為美軍現役「Anvil」反無人機系統。（取自DVIDS網站）

新採購平臺將提供各式無人機、反無人機裝置、感測器的詳細資訊和性能諸元，幫助用戶挑選合適裝備。圖為美軍新銳反無人機裝備「飛行套件」（fly-away kit）。（取自DVIDS網站）