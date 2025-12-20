美軍加勒比海聚集兵力 川普提名新南方司令

美國總統川普(Donald Trump)19日提名特種作戰司令部(Special Operations Command)副司令杜諾文上將(Lieutenant General Frank Donovan)領導美軍南方司令部(Southern Command)，負責指揮駐拉丁美洲的美軍。此前，前任南方司令部司令提早退休。

路透社上週報導，川普計劃提名杜諾文。

霍爾西上將(Admiral Alvin Holsey)12日在邁阿密舉行的儀式中提前兩年退休。美國與委內瑞拉關係日益緊張，包括美國上週扣押了一艘油輪，並對近30艘涉嫌走私毒品的船隻進行致命空襲。

3位美國官員和2名知情人士告訴路透社，霍爾西是被國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)逼退。兩名官員表示，赫格塞斯對霍爾西和南方司令部的反應速度越來越不滿。

五角大廈19日宣布對杜諾文的提名，這將需要經過參議院確認。包括部分共和黨人在內的國會議員，對在加勒比海打擊疑似販毒船隻的合法性提出了質疑。

杜諾文在特種部隊的經歷表明，五角大廈日益聚焦在拉丁美洲的潛在秘密行動上，此前，川普也提名了同樣出自特種作戰背景的美軍參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席。

五角大廈今年10月成立了一個新的反毒聯合特遣部隊，負責監督在拉丁美洲的行動。這個特遣部隊由陸戰隊第二遠征軍(II Marine Expeditionary Force)領導，這支駐北卡羅來納州(North Carolina)勒強營(Camp Lejeune)的部隊具備快速海外作戰的能力。

川普政府已經在加勒比海地區部署了約1萬5,000人的兵力，其中包括一艘航空母艦、多架戰鬥機和一艘核動力潛艦。

川普向美國國家廣播公司新聞(NBC NEWS)表示，他不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)19日表示，美國不承認委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是該國的合法領導人，盧比歐並補充說，川普政府的目標是維護區域安全和穩定。

川普本月公佈了他的「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)，主張美國應該重拾19世紀的門羅主義(Monroe Doctrine)，該主義宣稱西半球是華盛頓的勢力範圍。

該戰略將西半球置於川普外交政策優先事項的首要位置，並暗示美國可以透過擴大影響力，來阻止北京取得軍事設施和關鍵礦藏等資源。 (編輯:柳向華)