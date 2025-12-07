美軍加派驅逐艦赴拉美水域！ 委內瑞拉5600新兵宣誓入伍

美軍在加勒比海地區持續加強軍事動作，除了在「波多黎各」部署軍隊、軍車和登陸艇外，還在附近海域加派飛彈驅逐艦，劍指委內瑞拉。面對美國逐漸況擴張的軍事壓力，委內瑞拉總統「馬杜洛」則持續增兵，6號單日就有5600名新兵宣誓入伍。

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像美聯社）

美國正在加勒比海區域大規模集結軍隊，包括氣墊登陸艇、軍車、海軍飛彈驅逐艦「托馬斯哈德納號」等，並表明將執行打擊毒品走私任務，同時劍指委內瑞拉。此舉引發古巴和美國國內的抗議聲浪，質疑美國軍事行動的真實目的。同時，委內瑞拉總統馬杜洛雖強調不構成威脅，但仍加強徵兵，5600名新兵已於6日宣誓入伍，使美委關係持續緊張。

美國軍隊正在波多黎各海域集結，水上氣墊登陸艇緩緩前進，陸地上排列著大量軍車，美國士兵攜帶著各種裝備。美軍已證實，海軍飛彈驅逐艦「托馬斯哈德納號」也已抵達拉丁美洲附近水域，參與部署行動，繼續執行打擊毒品走私的任務，並明確將委內瑞拉視為目標。

在加勒比海的古巴，民眾舉行抗議美國的示威活動。示威群眾高舉委內瑞拉國旗，表達對委內瑞拉的支持，並喊出「馬杜洛朋友，古巴與你同在」等口號。

美國華府同樣爆發譴責示威，抗議者認為美國試圖在委內瑞拉挑起戰爭，並直言美國覬覦的實際是委內瑞拉的石油資源。這些聲音質疑美國政府對委內瑞拉的軍事行動目的並不單純。

戰略暨國際研究中心國防與安全部主席Seth Jones也對美國的行動提出疑問，他表示：「我們發動這些打擊的目的是什麼？我們如何知道自己是在贏還是輸？勝利究竟又意味著什麼？那威脅的迫切性究竟又是如何？我認為這一點並不明確。」即使是專家也難以看清美國的實際目標。

面對美國的軍事部署，委內瑞拉持續加強徵兵，為可能的衝突做準備。委內瑞拉總統馬杜洛強調：「委內瑞拉過去、現在、將來都不會對美國構成威脅，但委內瑞拉是整個美洲大陸安全的保障。」儘管馬杜洛一再表明委內瑞拉不構成威脅，但委內瑞拉於6日仍有5600名新兵宣誓入伍，使美委兩國緊張局勢持續升溫。

