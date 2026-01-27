美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂

國際中心／綜合報導

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）（圖／翻攝自Delcy Rodríguez臉書）

委內瑞拉政權更迭，中國恐成最大苦主！代理總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez）25日拋出震撼彈，宣布拒絕承認前總統馬杜洛政府及其留下的債務。此舉意味著中國長年挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐將血本無歸，全數淪為壁紙。

這場發生在南美洲的政治風暴，讓遠在亞洲的北京當局冷汗直流。隨著美軍本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，強行將前總統馬杜洛及其夫人押往美國後，委國政局一夕變天。新任代理總統羅德里格斯於25日面對國際媒體及石油工會時態度強硬，正式表態拒絕承認馬杜洛過往政權的合法性，並連帶宣布「不承認先前的任何債務」。

這項聲明直接衝擊了中國的海外佈局，過去中國為了換取石油資源與地緣政治影響力，向委內瑞拉提供了高達500億美元的貸款，如今這筆相當於新台幣1兆6250億元的天文數字，正面臨違約且無法追討的巨大風險，引發全球金融市場對中國銀行體系壞帳的擔憂。

除了賴帳風波，羅德里格斯更揭露了政權轉移背後的驚悚內幕。一段外洩的閉門會議影片顯示，她向親信透露在馬杜洛被捕當下，華盛頓方面對委國高層祭出了「死亡通牒」。美軍威脅在場官員，若不在15分鐘內配合美方要求交出權力，就將面臨殺身之禍。她形容當時所有高層處於極度恐懼與勒索之下，是被迫在生死存亡的瞬間做出妥協。

儘管曾受美方槍口脅迫，羅德里格斯在確認掌權後試圖找回自主權，公開向華府喊話「命令已經夠多了」。她強調委內瑞拉的主權不容踐踏，內部衝突應由人民自己解決，呼籲國內各黨派展開對話。然而，對於中國而言，無論委內瑞拉未來政局如何發展，那筆被宣告「無效」的鉅額債務，恐怕已是肉包子打狗，有去無回。

