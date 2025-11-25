美軍升級菲律賓基地要我們買單 賴士葆：台灣真的是盤仔

根據外媒報導，美國國會授權成立的機構在年度報告中，「建議由台灣協助提供經費，升級改造美軍菲律賓軍事基地」，外交部也證實有收到此建議。對此，國民黨立委賴士葆24日痛批直言，「台灣真的是『盤仔』」。

國民黨立委賴士葆。（資料圖／中天新聞）

根據《日經亞洲》20日報導，美中經濟暨安全檢討委員會在年度報告中提議，將呂宋島、巴拉旺島基地的升級服務「出售」給台灣。該委員會副主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，出資升級菲律賓軍事基地對台灣來說相當合理，因為一旦做出防衛台灣的政治決定後，這直接關乎美國捍衛台灣的能力。

廣告 廣告

薛瑞福指出，台灣出資的提案不只限於菲律賓軍事基地，也可能包含日本西南島鏈及其他承認台灣的太平洋島國。該報告建議透過台灣資金協助，提升美軍在台灣周邊的威懾力，強化區域安全防禦能力。

外交部次長吳志中證實有收到金援美軍的建議。（圖／中天新聞）

對此，賴士葆昨天在立法院質詢外交部次長吳志中時質疑，美國在國外軍事基地的維持要台灣出錢，這是哪一門的邏輯？他批評台灣真的是「盤仔」，並詢問外交部有沒有答應這項提議。

外交部次長吳志中回應表示，確實有這樣的政策建議，但政策建議很多事情是可以討論的。他強調，台灣跟美國的合作一直是一貫的政策，如果有這樣的做法，也是過去一貫政策的延續。吳志中指出，那只是政策建議而已，台灣跟美國各方面的合作討論是有助於維護台灣海峽的安全。

延伸閱讀

習近平與川普通話！強調台灣回歸大陸必要性 獲得認同

完全沒提台灣！川普發文揭與習近平通話內容

中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」