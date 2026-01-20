美軍升級F-15EX劍指殲‑16ED! 中媒：電子戰與體系戰成印太空優關鍵

中共解放軍殲-16ED 電子戰改進型戰機。 圖：翻攝自 前沿科技解碼

[Newtalk新聞] 近期《美軍防務新聞》披露，美國空軍已於 2025 年 12 月啟動 F-15EX「鷹 II」戰鬥機新一輪升級計劃。中國軍事媒體《前沿科技解碼》分析，此次升級的核心指向，直指中共解放軍殲-16ED 電子戰改進型戰機，目標是在綜合作戰能力上實現抗衡，甚至取得優勢。

《前沿科技解碼》分析指出，首先，在電子戰能力方面，F-15EX 將在現有 EPAWSS（鷹式被動／主動告警生存系統）基礎上，進一步整合 AN/ALQ-250 電子對抗吊艙，構建集雷達告警、電磁壓制與誘餌投放於一體的綜合防護體系。升級後，其電子戰系統反應速度較舊型 F-15 提升約三倍，能夠在高強度電磁環境中迅速識別並壓制敵方輻射源。

美國的 F-15EX 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 雲霄武堂

其次，雷達與感知系統也同步強化。F-15EX 將換裝 AN/APG-82(V)1 有源相控陣雷達，探測距離超過 400 公里，多目標追蹤與抗幹擾能力顯著提升；後續還將升級至采用氮化鎵技術的 APG-82(V)X 雷達，進一步提升功率與數據處理速度，並與電子戰系統深度整合。座艙方面則導入大型區域顯示器（LAD），支援觸控與語音操作，大幅提升態勢感知與操作效率。其核心航電系統升級為開放式任務系統（OMS）架構，可快速整合新型武器與傳感器，縮短升級周期並降低成本。

第三，F-15EX 的武器與載荷能力成為升級重點。透過 AMBER 覆合掛架設計，空對空掛載點數量倍增，單架戰機最多可攜帶 12 枚 AIM-120D 中程空對空導彈，較 F-15E 的掛載能力翻倍，多目標交戰效率提升約五成。此外，6 個重型掛點可搭載 AGM-158D（JASSM-ER）、LRASM 反艦導彈及高超音速武器，使其單機遠程防區外打擊能力達到 F-15E 的兩倍。透過譜系化武器整合，F-15EX 可靈活執行空對空飽和打擊、對地與對海精確打擊等多元任務。

解放軍殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣空域。 圖：翻攝陸網/中國防務論壇

至於體系作戰層面，《前沿科技解碼》分析，F-15EX 被定位為作戰網絡中的關鍵節點。其數字化骨幹網絡強化後，具備指揮「忠誠僚機」無人機群的能力，後座操作員可同步處理傳感器數據、協調無人機執行偵察與打擊任務，並與其他軍種作戰單位聯動，形成「有人機＋無人機」的協同編組。未來該機將進一步融入 ABMS 與「戰鬥雲」體系，具備指揮 4 至 6 架協同作戰飛機（CCA）的能力，被視為聯合全域指揮控制（JADC2）體系的重要組成。

整體而言，F-15EX 是 F-15 家族的深度現代化版本，在保留大航程、大載荷優勢的同時，全面強化其在高端對抗與網絡中心戰環境下的作戰能力。在高強度衝突中，該機可作為「導彈卡車」，在 F-35 的指揮下，於敵方防空系統射程外發動超視距齊射，專門打擊預警機、加油機等高價值目標；在中低強度環境下，則可獨立執行制空巡邏、近距空中支援與精確打擊任務，展現優異的成本效益。

解放軍殲-16戰機在南海對澳洲偵察機發射照明彈。(示意圖) 圖 : 翻攝自星球調研室

此外，憑借開放式任務系統架構，F-15EX 也被視為未來有人、無人協同作戰的理想平台，可在安全空域內擔任空中指揮節點，指揮無人機前出執行偵察、電子幹擾甚至攻擊任務，顯著拓展作戰範圍與彈性。

早在 2022 年，時任美太平洋空軍司令威爾斯巴赫便指出，日本嘉手納基地的戰略地位持續上升，F-15EX 將在當地承擔制空與遠程打擊任務。2025 年 7 月中旬，兩架 F-15EX 首度進駐嘉手納，標誌該型戰機首次海外部署。隨著服役逾 40 年的 F-15C/D 於 2025 年初逐步退役，美軍規劃以 F-15EX 的永久部署作為長期戰力支柱，最終將在嘉手納部署 36 架，並由俄勒岡州第 142 戰鬥機聯隊協助完成戰力生成。

