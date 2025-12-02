美軍協防台灣？ 蕭美琴：防假想成真

美軍在何種情境下會派兵協防台灣？副總統蕭美琴日前接受美媒專訪指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生。她也證實，美國協助訓練台灣人員，未來將加強台美國防工業合作，而與夥伴良好的協調合作，有助於防止發生「那個假設的特定情境」。

蕭美琴接受美國媒體「戰情室」節目採訪，內容12月1日播出。針對兩岸局勢，蕭美琴指出，中國設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，試圖散布恐懼以迫使人屈服，「這不但已經發生，而且還正在持續進行中」。

對於主持人提到在威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持且能不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣時，蕭美琴表示，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。

她強調，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；而且從台灣角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗。

被問及是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它永遠不會真正發生，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。「台灣正處於一個極為不對稱的局勢」。

因此，台灣也認同美國人民的信念，亦即「以實力帶來和平」，歸根究柢，就是要理解「實力」的原則，強化實力也是嚇阻的一環，最終要宣揚並建立和平，同時也嚇阻並預防衝突，這需要決心來投資自身的實力與自我防衛。

此外，外交部長林佳龍今赴立院報告提及，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」， 並以軍售等支持台灣，對維護區域和平與穩定現狀具正面意義。