美軍南方司令部司令提前退役！疑「赫格塞斯施壓」被迫下台

美軍南方司令部司令、海軍上將霍爾西（Alvin Holsey）於美東時間12日宣布提前2年退役。（圖／達志／美聯社）

在美國與委內瑞拉關係急遽惡化、加勒比海軍事行動不斷升溫之際，負責統籌美軍在拉丁美洲與加勒比海事務的美軍南方司令部（USSOUTHCOM），出現罕見的人事震盪。USSOUTHCOM司令、海軍上將霍爾西（Alvin Holsey）於美東時間12日宣布提前2年退役，引發外界對五角大廈內部權力鬥爭，以及美國將戰略重心移往西半球的高度關注。

多名美國官員與知情人士向《路透社》（Reuters）透露，霍爾西的離任並非單純的個人生涯規劃，而是在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）不滿南方司令部運作、並試圖強化區域軍事行動與規劃的背景下，被迫退役。相關討論早在霍爾西宣布離職前約2週便已浮上檯面。

霍爾西本人始終未公開說明提前退役的真正原因。他在邁阿密（Miami）南方司令部總部舉行的退役典禮上，回顧37年的軍旅生涯，並強調美國應持續與共享民主、法治與人權價值的國家站在一起。對此，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在交接典禮上高度肯定霍爾西的領導風格與奉獻精神。

然而，內部傳聞並未因此平息。部分官員私下推測，霍爾西可能反對近期美軍多次在毫無證據下，打擊疑似販毒船隻的軍事行動。美國的「毒品戰爭」如今已引發法律與道德層面的質疑。五角大廈的《戰爭法手冊》（Law of War Manual）明確禁止攻擊已喪失作戰能力或遭遇船難的對象，並將向船難生還者開火列為明顯非法的行為。

不過，根據共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）轉述，霍爾西已在與國會議員的閉門會議中明確表示，其去留與任何具體軍事行動無關。隨著霍爾西卸任，指揮權暫由副手、空軍中將佩特斯（Evan Pettus）代理。

值得注意的是，霍爾西並非個案。自赫格塞斯接掌五角大廈（Pentagon）以來，多名高階軍官相繼離任，其中包括前總統拜登任命的首個非裔參謀長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown），以及首位出任海軍最高軍職的女性將領弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）。這波人事更替，被外界視為川普政府整頓軍方高層、確保戰略方向一致的重要訊號。

在戰略層面，川普政府近月來明確釋放出「重返強勢區域主義」的訊息。本週公布的新版國安戰略文件，公開呼籲美國復興19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），並再度將西半球（Western Hemisphere）定位為美國核心勢力範圍。隨之而來的，是加勒比海大規模軍力集結，包括航母打擊群的部署，以及美軍重新進駐巴拿馬（Panama）叢林學校（jungle school）進行訓練。

委內瑞拉成為這一戰略轉向的核心焦點。川普政府持續對該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓，指控其涉及毒品走私，並與俄羅斯與中國維持密切關係。馬杜洛則反批，美國的軍事集結意在推動政權更迭，並奪取該國的石油資源。

在此背景下，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也在本週扣押1艘載運委內瑞拉原油的油輪，成為自2019年制裁實施以來的首例。而且《路透社》還進一步披露，華府正準備攔截更多相關船隻。

