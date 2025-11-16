美軍南方司令部：福特號航艦打擊群抵達加勒比海

法新社報導，就在美國於東太平洋對另一艘被控販毒的船隻發動攻擊之際，美軍16日宣布，美國航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)目前正在加勒比海強化反毒行動。此舉勢必會激怒委內瑞拉。

美國總統川普(Donald Trump)已下令在加勒比海地區集結軍力，作為一項打擊走私倡議的部分行動，但外界臆測華盛頓可能正考慮對委內瑞拉強人馬杜洛(Nicolas Maduro)進行軍事干預。

負責監督美國在拉丁美洲與加勒比海軍力的美軍南方司令部(US Southern Command)先前表示，「福特號」航艦打擊群已進入其責任區。而在16日的聲明中則指出，打擊群已進入加勒比海，此舉是遵從川普「打擊跨國犯罪組織和毒品恐怖主義以捍衛國土」的指示。

「福特號」打擊群包括這艘美國最先進的航空母艦、2艘飛彈驅逐艦、以及其他支援的艦艇和飛機，並在這項被稱為「南方之矛行動」(Operation Southern Spear)的部署中，加入已在加勒比海的多艘戰艦行列。

作為這項行動的一部分，美國南方司令部宣布，15日在東太平洋的一項新打擊行動中，擊斃了3名販毒嫌犯。

根據法新社的統計，自9月發動這項反毒軍事行動以來，美軍已在國際海域殺死至少83名被控販毒者。