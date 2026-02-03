美軍南海威懾新布局！悄然在菲律賓成立「陸軍菲律賓輪調部隊」

2025年4月，美國陸軍M142高機動性火箭炮系統（HIMARS，海馬斯）支援美菲「肩並肩25」聯合軍演。 圖：翻攝US Army

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國陸軍低調在菲律賓成立「陸軍菲律賓輪調部隊」（Army Rotational Force-Philippines），這一先前不為人知的編組，由一名中校軍官指揮，並指派校級聯絡官進駐菲律賓特遣部隊（Task Force-Philippines），以強化美菲軍事協調與對中國南海脅迫行為的應對能力。顯示美國陸軍在菲律賓的軍事存在進一步擴大，提升區域威懾力。

根據介紹，陸軍輪調部隊代表上個月在馬尼拉舉行的一場關鍵領導人會晤中，向海軍陸戰隊東南亞輪調部隊（Marine Rotational Force-Southeast Asia）介紹陸軍部隊的相關能力。USNI News指出，這是「陸軍菲律賓輪調部隊」首次公開現身，相關細節如成立確切日期、具體規模、完整任務與能力仍不明朗，但顯示美軍正擴大地面部隊在菲律賓的輪調部署。

此一發展與菲律賓特遣部隊密切相關。菲律賓特遣部隊本身於2025年10月31日由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與菲國防長在吉隆坡東協防長會議期間正式宣布成立。是一支少將編階的美國聯合特遣部隊，核心人員約涵蓋陸、海、空、陸戰隊60名，人員數量隨輪調需求波動，主要任務為提升作戰合作、聯合規劃與互操作性，特別針對南海危機應對、威懾中國脅迫與侵略行為，並強化區域威懾力。而陸軍輪調部隊則是等同實質的作戰預備隊，透過聯絡官機制融入該特遣部隊架構，擁有直接打擊能力，並強化跨軍種協調。

USNI News報導強調，此輪調部隊建立在《強化防務合作協定》（EDCA）框架下，允許美軍在菲律賓指定地點輪調駐留（非永久基地）。近年美菲透過大規模聯合演習如「肩並肩」（Balikatan）等，聚焦沿海防禦、海上打擊與多域作戰，陸軍已多次部署高機動火箭系統（HIMARS）、愛國者防空系統與中程能力系統等先進裝備，參與複雜演訓。

美國陸軍過去曾在菲律賓維持分散部署，包括在棉蘭老島協助反恐、在呂宋島北部強化陸域防禦，並於南海爭議區域展示力量（如灰鷹無人機飛越仁愛礁）。如今「陸軍菲律賓輪調部隊」的成立，反映美菲聯盟因中國在南海行動而持續深化，目的在提升危機回應速度與整體威懾效果。USNI News分析，新部隊部署有助美軍在印太地區強化地面存在，應對潛在衝突外溢風險。

