美軍印度洋罕見登船攔截 查扣中國運往伊朗軍事相關物資

[Newtalk新聞] 美國總統川普10日證實，美方近期扣押一艘違反制裁規定的委內瑞拉油輪。華爾街日報12日進一步引述美國官員獨家披露，美軍於11月在印度洋執行一項罕見的海上攔截行動，登上一艘行經公海的船舶，查扣一批自中國大陸運往伊朗的軍事相關物資，意在阻止德黑蘭重建軍火庫。

報導指出，此次行動過去並未對外公開，屬於五角大廈破壞伊朗秘密軍事採購網絡的一環。美國與以色列今年6月曾歷經一場為期12天的衝突，對伊朗的核設施與飛彈能力造成重大打擊，而這次攔截行動則被視為後續遏制伊朗軍事重建的重要措施。

官員透露，該船當時位於斯里蘭卡外海數百英里處，美軍特戰部隊登船後查扣貨物，隨即允許船隻繼續航行。美方表示，相關單位事前已長期追蹤這批貨物動向，但基於安全與情報考量，無法確認船名與船主身分。

美方官員指出，被查扣的物資屬於具備民用與軍事雙重用途的零件，可能用於伊朗常規武器系統，相關貨物已被銷毀。另有知情人士表示，美國掌握的情報顯示，這批零件原計畫交付一家專門為伊朗飛彈計畫採購設備的伊朗公司。

華爾街日報分析，此次行動凸顯川普政府對美國主要對手採取近年少見的侵略性海上策略。負責行動的美國印太司令部對此拒絕評論，伊朗與中國外交部發言人目前仍未做出回應。

