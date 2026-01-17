美軍又有動作？美航空總署急發通知 警告中南美洲恐有軍事活動

美國總統川普（Donald Trump）近期在中南美洲動作頻頻。美國聯邦航空總署（FAA）16日表示，已對飛經中南美洲部分地區的航空公司發出一系列警告，要求他們保持謹慎，理由是當地存在潛在軍事活動和全球衛星定位系統（GPS）受干擾風險。公告效力將持續60天。

美國聯邦航空總署（FAA）16日表示，已對飛經中南美洲部分地區的航空公司發出一系列警告，要求他們保持謹慎，理由是當地存在潛在軍事活動和全球衛星定位系統（GPS）受干擾風險。（示意圖／美聯社資料照）

法新社報導，美國聯邦航空總署發布一系列訊息，警告存在「潛在危險情況」，並提到全球導航衛星系統可能受到干擾。

美國聯邦航空總署發言人說：「本署已向飛航情報員發布飛航公告，涵蓋墨西哥、中美洲、巴拿馬、波哥大（Bogota）、瓜亞基爾（Guayaquil）和馬薩蘭海洋飛行情報區（Mazatlan Oceanic Flight Regions），以及東太平洋空域內的特定區域。」這項公告效力將持續60天。

美國特種部隊1月3日突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），準備讓他們因販毒等指控受審。

美國總統川普也曾暗示，他正計畫對墨西哥的販毒集團發動地面打擊，這將是對美國鄰國兼主要貿易夥伴墨西哥的一項挑釁性軍事行動。

川普上周告訴福斯新聞（Fox News）：「我們現在要開始就販毒集團問題，從陸地上進行打擊。這些集團正在掌控墨西哥。」

在對委內瑞拉發動攻擊後，美國聯邦航空總署限制了整個加勒比地區的航班，迫使各大航空公司取消了數百個航班。署長貝德福（Bryan Bedford）本周稍早告訴路透社，在委內瑞拉行動之前，聯邦航空總署與美國軍方有過良好的協調。

捷藍航空（JetBlue）一架飛往紐約的客機上個月在委內瑞拉附近採取規避動作，以避免與一架美國空軍的空中加油機發生空中相撞。

捷藍航空1112號班機當時從加勒比海古拉索（Curacao）起飛，在距離委內瑞拉海岸約64公里處飛行時，這架空中巴士（Airbus）飛機通報發現未啟動應答機的美國空軍飛機。