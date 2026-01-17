美軍又有動作？FAA急發「60天飛行警告」 籲中南美航班警戒

隨著美軍在中南美洲軍事活動頻率激增，美國聯邦航空總署（FAA）於16日發出緊急安全警告，要求飛越墨西哥、中美洲及部分南美洲地區的民航機保持高度警覺，理由是當地空域存在潛在的軍事活動與GPS干擾風險。

FAA 16日發出緊急安全警告。 （示意圖／美聯社）

《路透社》報導，此項警告涵蓋範圍廣大，還包括厄瓜多、哥倫比亞及東太平洋部分空域。該通告即日起生效，預計將持續至少60天。這份針對飛行員的通知（NOTAMs）反映出美國川普政府在南加勒比海地區大規模集結軍力後的緊張局勢已嚴重威脅國際民航安全。

此前，美軍在委內瑞拉發起軍事行動並帶走其總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發區域動盪。川普近期更公開表示不排除對哥倫比亞採取進一步軍事行動，並指稱墨西哥正遭毒梟控制，威脅可能派遣美軍跨境打擊毒梟目標。這些極具攻擊性的外交與軍事手段，使得該空域的民航飛行面臨前所未有的碰撞或干擾風險。

FAA局長稱該機構在委內瑞拉行動前與美國軍方保持密切協調。 （示意圖／路透社）

FAA局長貝德福德（Bryan Bedford）向《路透社》表示，該機構於委內瑞拉行動前，與美國軍方保持密切協調。然而，民航機面臨的威脅已非空談。上個月，捷藍航空（JetBlue）一架由庫拉索（Curacao）飛往紐約的客機，在委內瑞拉外海約60公里處，因遇上一架未開啟應答器的美國空軍加油機，被迫採取緊急迴避動作以避免空中相撞。這起驚險的近距離遭遇事件，凸顯出軍方祕密行動與民航航線交織下，極易發生致命誤擊或事故。

面對美方的安全通告，墨西哥政府隨即回應稱該建議僅為「預防措施」，不影響墨西哥領空或本土航空公司的運作。儘管如此，回顧美軍攻擊委內瑞拉期間，FAA曾一度限制加勒比海地區航班，導致數百個航次被迫取消。目前外界高度關注，隨著美軍在南方的行動規模擴大，是否會引發更大範圍的停飛潮。航空公司也被要求在行經受影響區域時，必須加強監控導航系統，以防止因電子干擾導致的航向偏誤。

