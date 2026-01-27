美軍可能對中東動武？ 李其澤：尋求在決心與避免戰爭中尋找平衡

美國近期在中東的軍事動向再度引發關注，航空母艦戰鬥群向波斯灣靠近、愛國者飛彈強化部署、總統在公開場合對伊朗發出強硬訊號。外界議論華盛頓是否準備對德黑蘭動武？在伊朗國內抗議持續升溫、人權鎮壓惡化的背景下，軍事干預是否成為選項？對此，李其澤認為尚不致於，美方正透過強化威懾、避免軍事升級，在展示決心與避免戰爭之間，尋找平衡。

研究國際關係的彰師大副教授李其澤觀察認為，美國目前的行動更像是威懾姿態，而非戰爭前奏。五角大廈與白宮多次強調，部署旨在防範區域衝突升級，保護駐中東美軍與盟友利益。華府分析人士指出，有限度打擊伊朗核設施的選項始終存在，但全面軍事介入並未成為主流政策方向。這反映出一個現實：對伊動武的戰略收益遠低於潛在成本。

他分析，首先政治目標模糊不清。若目的是削弱伊朗核能力，空襲或可延緩其發展；但核計畫具有高度韌性，歷史證明外部打擊往往只是推遲，而非終結。若目的是支持伊朗抗議者，軍事行動反而可能提供政權「外部威脅」敘事，促成民族主義動員與「團結在旗幟下」效應。伊朗政權雖承受內部壓力，但其安全機構與革命衛隊仍維持高度控制力。炸彈無法取代政治轉型。

其次，區域風險巨大。伊朗已明確警告，若遭攻擊，波灣美軍基地與航運線將成為報復目標。荷姆茲海峽承載全球近兩成石油運輸，一旦衝突升級，能源價格將劇烈震盪，對全球經濟構成衝擊。更重要的是，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等國近期表態謹慎，顯示波灣國家並不樂見戰火擴大。中東在經歷多年動盪後，區域國家更傾向於穩定而非對抗。

再者，美國自身的戰略優先已發生變化。華府將重心放在印太與大國競爭，對長期中東軍事承諾抱持保留態度。任何對伊全面軍事行動，都可能分散資源與政治注意力，削弱對中國與俄羅斯的戰略布局。歷史教訓從阿富汗到伊拉克反覆提醒：有限打擊容易演變為無止境承諾。

然而，這並不意味著美國袖手旁觀。李奇則指出，華府正透過精準制裁、外交壓力與情報合作方式對伊施壓，並在必要時展現軍事威懾。這種「強化威懾、避免升級」的策略，反映出理性克制而非軟弱。真正的考驗在於如何在展示決心與避免戰爭之間取得平衡。

面對伊朗的人道與安全問題，軍事干預固然具有道德誘惑，但戰爭的代價往往遠超預期。中東局勢錯綜複雜，任何錯判都可能引爆連鎖反應。美國若選擇動武，短期或許展現力量，長期卻可能陷入新的泥淖。

戰略理性的邊界在於承認力量的限制。航母與飛彈能夠威懾，卻無法重塑社會結構；空襲可以摧毀設施，卻難以改變政治現實。對伊動武不是沒有選項，而是風險遠大於收益的選項。

在一個已高度脆弱的中東，克制往往比衝動更具力量。戰爭或許令人振奮，但理性才是長遠穩定的基礎。歷史將記住的，不是誰最快扣下扳機，而是誰在最容易開火的時刻選擇了冷靜。

