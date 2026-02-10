美軍售又來了，台灣又得付出200億美元／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

據英國《金融時報》報導，美國正規劃一筆新的對台軍售案，金額上看200億美元（約6300億台幣），包含一個營規模的「增程愛國者三型飛彈」並引進新式雷達，還有美軍現役最先進的「整合防空與飛彈作戰指揮系統IBCS」。一旦成交，這將成為近年來金額最大、針對性最強的一輪對台軍售。若加上美方已公告的3500億軍購，以及國產裝備3000億多元，合計就是約1.25兆。

民進黨政府官員當然喜孜孜表示歡迎，國防部長顧立雄炫耀說，美國修訂《武器出口管制法》，給予台灣「北約+」成員待遇，將有助於大幅加速對台軍售的行政審查程序，今年有望加快向台灣交付多項長期延宕的武器系統。他還強調，只要台灣的國防總預算能順利通過，陸軍採購的108輛M1A2T戰車今年就可以全數解繳。此外，海馬斯多管火箭系統、以及岸置魚叉導彈系統，也都會在今年陸續分批交運。

去年底，美國已拍板通過了一筆111億美元的對台軍售，如今又拋出200億美元新方案，兩者瞄準的，都是民進黨政府規劃的1.25兆特別國防預算，折合約400億美元。川普的算盤打得精，拿台灣問題當籌碼，他想要的是，與中國在談判桌上做出好交易、換取更多利益；而不是為台灣拼命。易言之，叫你買軍火多多益善，真要打仗得自己上，期待美軍協防肯定沒門。

現在，美國對台軍售就像在湊數，非得湊足1.25兆不可！台灣錢這麼好賺，當真取之不盡、用之不竭？花這麼多錢買來的武器，究竟管不管用？真能達到防衛效果嗎？這些武器，到底能不能如期交貨？即時派上用場？甚且，賴清德一再放話，也不和藍白對話，如何凝聚朝野共識、爭取民意支持？只是一意孤行，難以橫柴入灶。（圖翻攝網絡）