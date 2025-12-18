美軍售台灣細目出爐，60輛M109A7「帕拉丁」自走砲首次售台。（資料照片／美國陸軍網站）

美國國防安全合作局（DSCA）今天（18日）公布對台8項軍售項目，包括首次對台出售60輛「M109A7自走砲」，82套海馬士多管火箭系統等，總額高達111億540萬美元，是2001年4月25日小布希宣布180億美元對台軍售後，川普政府對台的百億美元軍售案。

美國國防安全合作局（DSCA）所公布的內容中，在「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」項目中，國防部向美國提出購買戰術任務網絡（TMN）包括非軍事設備（MDE）：無人機系統；政府和商用現成軟體；通訊設備；工具包；測試設備；支援設備；技術文件；培訓；備件；維護；電信託管/管理服務；系統安全服務和工程支援；分析服務；融合服務；安全和靶場支援；雲端工程支援和服務；美國政府和承包商技術支援；以及其他相關的後勤和專案支援要素。預計總成本為10.1億美元。

廣告 廣告

購買AH-1W直升機非密級備件及維修件，包括美國政府技術和後勤支援服務；以及其他相關的後勤和專案支援。預計總價值為9600萬美元。

「M109A7自走砲」方面，美方這次同意出售台灣60輛M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車，總價40.3億美元。

「海馬士遠程精準打擊系統續購」案，購買82套M142高機動性火箭炮系統（HIMARS）；420套M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）；756套M31A2導引多管火箭系統-單體彈艙（GMLRS-U）；447組M30A2導引多管火箭炮系統-單體彈艙（GMLRS-U）；447組M30A2導引多管火箭砲組-GM頭彈頭彈砲。39輛M1152A1高機動性多用途輪式車輛 (HMMWV)；45套國際野戰砲兵戰術資料系統 (IFATDS)。及美國政府和承包商技術支援；工程和後勤支援服務等，預計總成本為40.5億美元。

「拖式飛彈續購」案則購買1545枚管式發射、TOW 2B BGM-71F-7-RF飛彈；14枚TOW 2B BGM-71F-7-RF飛彈，以及24套改良目標捕獲系統。預計總成本為3.53億美元。

「反裝甲型無人機飛彈系統」則購買ALTIUS-700M系統巡彈、 ALTIUS-600反裝甲型無人機等，預計總成本為11億美元。

海軍「標槍反甲飛彈續購」案，申請購買1050枚標槍FGM-148F飛彈；10枚標槍FGM-148F飛彈；預計總成本為3.75億美元。

「魚叉飛彈可修件檢修」則包含「魚叉」雷達導引頭、「魚叉」飛彈的返修、維修和重新運輸（RRR）等預計總價值為9140萬美元。



回到原文

更多鏡報報導

川普第2度宣布對台軍售 總統府：會持續展現自我防衛決心並維繫區域和平穩定

賴清德提1.25國防特別預算 國安局：國際肯定盼台展現防衛決心

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全