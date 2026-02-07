美軍售將以軍費高戰略重要者優先 分析：對台灣有利

（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）美國總統川普簽署行政命令，將重新調整美國武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家。美學者分析，這對台灣來說是正面發展，台灣理應符合華府認定的「優先夥伴」資格，前提是立院通過軍售相關預算。

川普（Donald Trump）昨天簽署一項命令，以建立「美國優先軍備移轉戰略」（America First Arms Transfer Strategy）。在此戰略下，美國將優先出售和移轉軍事裝備給自身投入國防能力、在美國計畫和行動中具有關鍵角色或地理位置、或對美國經濟安全有所貢獻的夥伴。

路透社報導，多年來，美國對外軍售採取「先到先得」的方式交付，這項行政命令代表華府武器銷售政策出現重大轉變。

川普這項行政命令並未提及任何國家，美國學者受訪認為，台灣應符合「優先夥伴」的資格。

關注台灣國防議題的美國喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）以電子郵件回覆中央社記者表示，整體而言，「這項新戰略對台灣來說是正面的發展」。過去當美國多個盟友或夥伴採購相同武器系統時，美國國防廠商不一定會以符合華府政策優先順序的方式來生產及交付這些武器。

洪澤克認為，美國去年12月宣布總值110億美元的對台大規模軍售案，很可能就是依據這項戰略的思維進行談判，這應有助加快相關武器交付，但前提是台灣立法院同意通過支付這些費用的預算。

他直言，這正是他感到有些擔憂之處。看起來台灣理應符合華府所認定的「優先夥伴」資格，台灣在川普2.0「國家安全戰略」中占有重要地位，且賴政府也已公開承諾大幅增加國防支出。

總統賴清德多次表示，台灣國防支出預計在今年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%。

白宮去年12月公布的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國優先事項。「我們也將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

報告還寫道，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

此外，洪澤克指出，美國行政部門及國會顯然都對台灣例行國防預算及國防特別預算在立法院遭到阻擋感到不滿。川普這項行政命令應該會對立院造成更多壓力，促使其通過相關預算。

洪澤克表示，110億美元的軍售案是在預期台灣會支付的前提下談成，下一筆軍售據稱也是如此。川普政府重視防務分攤並期望盟友、夥伴各自承擔應當責任，因此，他認為，若台灣無法通過至少足以支付這些軍售案的預算，美國政府有可能將台灣排除在這份「優先名單」之外。

美國國會議員近期接連關切台灣在野黨阻擋為期8年、新台幣1.25兆元國防特別條例。國民黨對此回應表示，國民黨支持合理軍購預算，請美國在台協會如實向美國會轉達，莫被民進黨政府誤導，並請美國會議員敦促民進黨政府如實編列軍人加薪的預算，在野黨會立刻審查國防預算。（編輯：田瑞華）1150208