美軍售武器先給誰？川普簽行政命令：國防開支＋戰略重要性最高

美國總統川普簽署行政命令改變對外軍售交付政策，將以國防開支最高且戰略性最重要的國家為優先對象。US ARMY



美國總統川普週五（2/6）簽署一份行政命令，規定美國軍售武器交付順序，須依照客戶國的國防開支和戰略重要性而定，打破以往先買先交付的慣例。

川普週五簽署一份名為「美國優先軍售戰略」（America First Arms Transfer Strategy）的行政命令。該命令指示聯邦機構應以軍售客戶的國防開支程度和戰略位置重要性作為交付訂購武器的順序。

換句話說，哪個國家的國防開支更高且對美國的戰略地位更重要，就可以比其他人更早拿到軍售項目。

白宮在該行政命令的說明頁中表示：「未來的武器銷售將優先考量美國利益，透過外國採購資金強化美國的生產能力和產能。」

該行政命令沒有點出任何國家。但路透社報導指出，北約成員國去年強調，會達到國防開支占比GDP 5%的目標，並重申若成員國之一遭受攻擊，一定會執行集體防禦。

報導同時表示，美國軍售交付政策過去數十年來都是「先買先贏」。然而近年由於產能不足，交付流程嚴重延宕，而催生出新的策略。

川普週五簽署的行政命令同時要求簡化相關官僚程序，並強化最終用途監管和第三方轉移審查機制，以減少延宕並提高處理透明度。命令同時要求國防部、國務院和商務部擬出一套軍售目錄，列出須優先銷售的平台和系統清單，找出符合戰略目標的銷售機會。

