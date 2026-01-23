美軍售海馬斯讓中共很在意？前國防部視察曝真相：幾乎沒有威脅

​共軍在去年（2025）年底展開為期兩日的正義使命為台軍演，動作之大傳出就是直指美國批准的110億美元對台軍售中內容包含82輛海馬士多管火箭發射車（HIMARS），以及搭配的420套M57陸軍戰術飛彈（ATACMS），300公里的射程將對台海局勢造成改變。前國防部視察盧德允在《盧德允視察中》中則不以為然，認為美國明明有500公里的精準打擊飛彈（PrSM），質疑為何不能將這項武器賣與台灣。

盧德允指出，有外界傳言中共非常忌憚海馬斯，但他認為，實際上中共其實很高興台灣買這些幾乎沒有威脅的東西，中國的抗議只是為了反對美國在政治軍事上介入台海兩岸衝突中，之所以會特別提到海馬斯的原因就是因為當中有ATACMS，射程為300 公里，勉強可打到福建沿海，對中國造成威脅。

廣告 廣告

盧德允分析，台灣預計採購的海馬斯分成兩個部分，第一個就是精準導引火箭（GMLRS），但射程僅 70 公里。雖然性能不錯，但射程不足，意味著要等敵人登陸才能用，認為投資大量金錢在這種射程短的火箭上不是一個划算的作法。另一個射程更遠的飛彈是PrSM 飛彈，射程有500公里可配備多種彈頭的彈道飛彈，質疑美國為何不賣這個給台灣。

盧德允質疑，「我要請問美國 AIT處長，你們美國人保衛台灣、協助台灣維護自己自由民主生存方式的決心在哪裡、誠意又在哪裡？」如果明明有500公里的飛彈，如果國軍配備此飛彈，就能在台灣西部直接壓制中共對台威脅最大的 PHL-191箱式火箭砲、迫使其必須後撤，大幅消除對台威脅、讓中共害怕，認為PHL-191箱式火箭砲才是應該列在台灣的國防採購清單當中。

更多風傳媒報導

