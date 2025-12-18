美軍售現役自走砲、海馬士火箭倍增 王定宇：具體行動打破疑美論

對台軍售項目M109A7自走砲是美國陸軍現役武器。取自貝宜系統官網（BAE SYSTEMS）



美國聯邦參議院正式通過「國防授權法案」（NDAA），白宮行政部門也通知國會8項對台軍售案，總額逾台幣3500億元。民進黨資深國防立委王定宇今（12/18）表示，這是2001年小布希總統以來規模最大的軍售，證實台美關係穩固，更展現美國對台灣安全的高度重視，以具體行動打破「疑美論」。

王定宇表示，美國這次111億美元的軍售案已啟動通知國會程序，將在一個月內生效，這是自2001年以來最大規模的軍售案；在國會端，參院通過NDAA法案中，除了要求美國協助台灣建立無人機及不對稱戰力的共同生產供應鏈，藉此幫助台灣建置自給自足的戰備縱深，更撥付10億美元的無償軍援項目。以具體行動打破疑美論。

談到軍售內容，王定宇提到，項目涵蓋美軍現役同級最新的自走砲M109A7，可大幅提升砲兵部隊戰力；AH-1攻擊直升機的維保零件，可確保空中反裝甲能力，讓台灣戰力能持續在高壓狀態下運作；另外，海馬士多管火箭系統（HIMARS）增購數量幾近倍增，可精準打擊共軍登陸部隊。

王定宇特別點出，此次軍售包含台灣陸軍期望很久的C2指管系統（TAK套件）及戰術網路（TTN）相關設備。這項裝備將是台灣陸軍現代化指標，也可將作戰能力、指管能力提升至與盟軍協同作戰的層級；此外還有反裝甲項目及魚叉飛彈零附件。

相較於美國積極打破疑美論的態度，王定宇也憂心國內政局，他提到，不管是年度國防預算或國防特別條例，都被藍白聯手擋在程序之外，呼籲在野黨委員「高抬貴手」放台灣一馬，讓安全及國防相關預算回歸審查。

