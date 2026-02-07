美軍售順位 軍費高、戰略重優先

美國總統川普6日簽署行政命令，更改美國軍售順位，將優先軍售給國防支出高，且具戰略重要性或對執行《國家安全戰略》（NSS）具重要性的夥伴，取代以往「先到先得」的原則。美國政府期盼藉此行政命令，重振符合自身戰略利益的國防產業，同時讓區域重要盟友承擔更多安全責任。

這份名為《美國優先軍備移轉戰略》（America First Arms Transfer Strategy）的行政命令點出，美國過去軍備轉移模式，未能在戰略上優先考量與這些軍售有關的工業基礎。且過去軍售也受制於夥伴的需求，而非利用這些軍售案積極提升、塑造美國自身工業基礎，導致其未能有效發揮保護自身民眾的功能。

因此，未來美將選擇「已大規模投資自身防衛」，並具戰略重要性的夥伴為優先軍售對象，藉快速交付武器，讓盟友及夥伴承擔自身區域安全責任。路透指出，美國數十年來對外軍售採「先到先得」原則，但這項原仍待美方克服部分重大阻礙，並賦予特定國家優先權後，才有望改變。

白宮文件指出，新行政命令將確保未來軍售以美國利益為優先，並利用外國採購和資金，建立對執行NSS最具作戰意義的武器生產能力；支持美國本土再工業化，提升美國國防產業基礎的韌性；強化關鍵供應鏈。

《美國優先軍備移轉戰略》要求，在政令發布後的120日內，戰爭部長赫格塞斯與國務卿盧比歐、商務部長盧特尼克協同擬定一份「優先平台與系統銷售目錄」，鼓勵盟友購買目錄上軍備。同時羅列出有助行政命令戰略目標，以及美國國防產業基礎成長的對外軍售案。

行政命令也要求，赫格塞斯與盧比歐在90日內制定一套程序，適時向盟友與夥伴提前通知「即將開展的合約活動」與「對外軍售要約及接受函」實施的相關截止日期。

此外，在政令發布90日內，戰爭部、國務院制定明確標準，確認哪些武器與軍事能力需納入「強化終端用途監控」，並由赫格塞斯、盧比歐、盧特尼克組成協調小組，以提升各部門相關監控的有效性與協調性，確保美國盟友遵守美方要求。