美軍圍堵委國油輪！換旗更名公海追逐 俄方出動潛艦「護航」

國際中心／程正邦報導

委國油輪「貝拉1號」，被美方指控長期協助轉運伊朗原油。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

美、俄兩大強權在大西洋公海正爆發近兩年來最激烈的正面交鋒。根據《華爾街日報》最新披露，美軍官員證實目前正動用直升機與海岸警衛隊艦艇，試圖在北大西洋海域攔截並扣押一艘與委內瑞拉政權密切相關的油輪。令外界震驚的是，俄羅斯軍方已派遣潛艦及水面軍艦為該船實施「貼身護航」，局勢極度緊繃。

美軍圍堵委國油輪，「貝拉1號」躲避美軍登船查緝，雙方在公海追逐。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

換旗、改名、塗裝：油輪的「海上脫逃計畫」

這艘成為衝突核心的油輪，原名為「貝拉 1 號」（Bella-1），長期被美方指控違反國際制裁，涉嫌協助轉運伊朗原油。2025 年 12 月，該船在躲避美方人員登船檢查後，駛入大西洋。為了尋求俄方庇護，該船在航行期間緊急將船體噴塗上俄羅斯國旗圖案，並將註冊國變更為俄羅斯，更名為「水手號」（The Mariner）。

據悉，該船原預計在委內瑞拉靠岸裝載石油，但受制於川普政府上月頒布的全面封鎖令未能如願，目前正處於空載狀態駛往他處。

美追緝的委國油輪「貝拉1號」掛上俄旗，尋求俄羅斯協助。（圖／翻攝自X平台 @_geisterzug_）

俄正面交鋒：空中攔截對上水下威懾

美方的行動被視為川普總統對委內瑞拉實施能源封鎖後的具體執行。美軍不僅出動海岸警衛隊，更動用特種作戰直升機試圖執行空中登船任務。

俄羅斯外交部於 6 日發表強硬聲明，表示正密切監視美軍對「水手號」的追蹤行為。俄方強調，該船目前已註冊為俄國籍，美方的扣押行為將被視為對俄羅斯主權資產的侵犯。衛星圖資與美軍情報顯示，一艘俄羅斯潛艦正伴隨在油輪旁，以「水下護衛」的姿態反制美軍艦艇的逼近。

俄方出動潛艦「護航」貝拉1號，和美軍在大西洋對峙中。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

國際法漏洞與主權爭議

川普政府試圖透過武力切斷委內瑞拉的經濟命脈，但俄羅斯的強力介入顯示出「能源走私」與「地緣政治」已密不可分。這不再只是單純的查緝走私，而是美俄雙方在大西洋實力的「耐力測試」。

由於此案涉及極度複雜的公海法理爭議。美方認為「水手號」是換湯不換藥的非法商船；俄方則主張其擁有合法的俄國籍與護航權。若美軍強行登船，一旦發生擦槍走火，這艘空載油輪可能成為引爆區域軍事衝突的導火線。

儘管俄羅斯已在大西洋部署潛水艇保護「貝拉1號」油輪，但美國空降部隊幾分鐘前已開始派出直升機在該油輪上降落。目前，美軍正在執行一項奪取這艘屬於俄羅斯影子艦隊的油輪的行動。

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

