美軍在加勒比海再扣一艘油輪 委反對派領袖馬查多見美議員

美國南方司令部宣布再扣押一艘在加勒比海的油輪。

美國南方司令部宣布，在加勒比海扣押了另一艘遭受制裁的油輪。在此同時，委內瑞拉反對派領袖馬查多，在國會山莊會見了一群美國議員。（戚海倫報導）

美國南方司令部透過社群平台宣布，在加勒比海扣押了另一艘受到制裁的油輪。先前美國總統川普說，軍方正在繼續對從委內瑞拉運送石油的受制裁船隻，進行封鎖。

美國有線電視新聞網CNN報導，對這艘名為「薩吉塔號」的油輪登船檢查，使美國所謂「南方之矛」聯合特遣部隊行動扣押的船隻增加為七艘。南方司令部聲稱，「這表明我們決心確保離開委內瑞拉的石油，都是經過適當和合法協調的石油。」CNN指出，行動持續進行，凸顯了美國控制委內瑞拉石油生產的計畫。

在此同時，委內瑞拉反對派領袖馬查多在國會山莊會見了一群美國議員。馬查多告訴媒體，她打算與美國的委內瑞拉僑民會面，強調主要目標是盡快返回委內瑞拉。馬查多說，她「希望被迫離開家園的委內瑞拉人民能回到家園。一旦委內瑞拉實現民主，數百萬人就會回來。」而美國總統川普今天說，馬查多是一位讓人難以置信的好女人，還說希望看到她，以某種身份「參與」國家領導。上週馬查多曾向川普頒發諾貝爾和平獎，川普今天被問到，如果他獲得夢寐以求的諾貝爾和平獎，一般美國人會從中受益多少？川普回答，這不會改善美國人的生活。