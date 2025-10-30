美軍在南美太平洋岸擊斃運毒船4人 議員質疑正當性
國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)29日表示，美軍在東太平洋南美海域擊沉一艘運毒船，船上四人全數被殲滅。參院民主黨議員連名致函司法部長邦迪(Pam Bondi)，要求該部就美軍攻擊行動的適法性提出說明。
美聯社報導，赫塞斯目前隨川普總統出訪亞洲，他透過社群媒體發文表示，情報顯示這艘船「載有毒品，且沿著一條已知的毒品走私路線航行」。
赫塞斯指出，這起攻擊發生在國際海域，沒有美軍人員傷亡。
赫塞斯發布的一段影片顯示，遭襲船隻爆炸起火並冒出濃煙。
這次行動是川普政府在南美洲海域展開軍事行動以來，第14次攻擊，遭擊斃人數已累積至少61人。但川普政府迄今未提供證據說明遭攻擊船隻與販毒集團的具體關聯，以及死者身分。
川普主張，攻擊運毒船是阻止毒品流入美國的必要手段；聯邦政府援引前總統布希(George W. Bush)於2001年9月11日恐攻事件後宣布反恐戰爭的法源依據，對販毒集團發動武裝攻擊。但外界認為，美方此舉意在推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政權，美國指控馬杜洛犯下毒品恐怖主義(narcoterrorism)罪行。
隨著攻擊次數增加，國會內部對總統權限的辯論愈趨激烈。
這些攻擊行動未經任何法律審查，也未依國會慣例宣戰；部分議員質疑相關行動缺乏確切證據，難以證明殺戮行為的正當性。
參院司法委員會民主黨議員29日致函司法部長邦迪，要求司法部提交律師對軍方攻擊販毒船合法性的法律意見。
「路透」取得的信件內容指出：「無論在和平時期或戰爭時期，根據國內法與國際法，立即處決犯罪嫌疑人皆屬禁止行為。近期攻擊事件引發諸多疑問，司法部是否已為參與下令、策畫與發動攻擊的人員提供充分的法律指引？」
這封信由佛蒙特州議員威爾希(Peter Welch)主導，委員會全體民主黨議員皆簽名連署，包括司法委員會民主黨領袖德賓(Dick Durbin)。
司法部一名官員證實已收到民主黨參議員來信，並表示當局下令的軍事行動「符合武裝衝突法」規範。
