美軍在東太平洋再打擊疑似毒品走私船 2人喪生

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國軍方今天在東太平洋國際水域襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃2人。根據川普政府公布的數據，已知的此類船隻打擊行動自9月初以來累計達30起，死亡人數至少107人。

綜合法新、路透和美聯社報導，美軍南方司令部（US Southern Command）在社群平台X發文指出，「情報證實該船隻正沿著東太平洋知名的毒品走私路線航行，並參與毒品走私行動」，並補充有2人喪生。

貼文並未說明攻擊發生的具體位置。

軍方表示，行動中無美方人員受傷。

在社群媒體發布的攻擊影片顯示，一艘在水面航行的船隻遭遇襲擊後，接連出現兩次爆炸。

川普表示，這些攻擊行動是為了遏止毒品流入美國，所必須採取的升級手段，並主張美國正與販毒集團進行「武裝衝突」。

除此之外，川普政府也在該區域增派軍力，作為對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）升高施壓行動的一環；馬杜洛已在美國遭到「毒品恐怖主義」指控。

川普今天在佛羅里達州會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，被記者問及「委內瑞拉發生爆炸」一事。他表示美國「打擊」了一處沿岸碼頭設施，指控該處是載運毒品船隻「裝貨」的地點。

川普說：「在他們把毒品裝載上船的碼頭區發生了一次重大爆炸。」川普、白宮和五角大廈並未提供進一步細節。

除了打擊行動，川普政府這個月還推出新策略，在委內瑞拉外海扣押了兩艘遭制裁的油輪，並追查第3艘。此舉已導致部分制裁油輪開始繞道避開這個南美洲國家。

馬杜洛堅稱，美國行動的真正目的是要將他趕下台。川普數月來也曾暗示，美軍可能會針對委內瑞拉，甚至是其他國家展開地面攻擊。（編譯：蔡佳敏）1141230