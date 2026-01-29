美軍在波斯灣持續集結，特朗普警告伊朗「時間不多了」

該艦隊由亞伯拉罕・林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）領軍（資料圖片） [Handout via Reuters]

美國軍事力量持續於波斯灣地區集結之際，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）警告伊朗，其核計劃談判的「時間正在流逝」。

特朗普表示，一支「龐大的艦隊」正「以強大的力量、決心和明確目的迅速移動」往伊朗。他指的是一支規模可觀的美國海軍編隊。

對此，伊朗外交部長阿巴斯・阿拉格奇（Abbas Araghchi）回應指，伊朗武裝部隊已「手指扣在扳機上」，準備對任何來自陸地或海上的侵略行動報以「立即且強力的回應」。

伊朗堅稱其核計劃完全用於和平目的，並多次否認美國及其盟友指控其尋求發展核武的說法。

特朗普此次最新警告之前，他曾承諾美國將介入、協助應對本月較早前伊朗境內對示威活動進行的空前殘酷鎮壓行動。

抗議活動起初源於伊朗貨幣大幅貶值，但很快演變為對該國神權領導階層正當性的嚴重危機。

「援助正在路上，」特朗普曾如此表示，但他隨後改口稱，根據可靠消息來源，對示威者的處決行動已經停止。

總部位於美國的「人權活動家新聞社」（HRANA）表示，自去年12月底動亂開始以來，已確認超過6301人死亡，其中包括5925名抗議者。

「人權活動家新聞社」亦指出，儘管伊朗實施了近三週的網絡封鎖，該機構仍在調查另外約17000起通報死亡的案例。

另一個設於挪威的組織「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）則警告，最終死亡人數可能超過25000人。

然而，特朗普最新針對伊朗的言論，重點似乎更多放在該國的核計劃上。

「希望伊朗能迅速『坐上談判桌』，協商一項公平且對等的協議——不准擁有核武器，」特朗普在「真實社交」（Truth Social）上寫道。

他表示，部署於波斯灣的海軍力量，規模甚至超過他先前派往委內瑞拉並在其後拘捕前領導人尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）的美軍艦隊。

特朗普補充說，這支部隊「隨時準備好、願意且有能力在必要時，以速度和武力迅速完成任務」。

提及去年6月在伊朗與以色列為期12天戰爭期間，美國對伊朗核設施發動的空襲行動，特朗普警告說：「下一次的攻擊將更加猛烈！不要讓那種情況再次發生。」

美國國務卿馬可・盧比奧（Marco Rubio）週三（1月28日）在參議院外交關係委員會作證時表示，伊朗「政權可能正處於史上最虛弱的狀態」。

「他們無法解決抗議者的核心不滿，也就是經濟正全面崩潰，」盧比奧說。

他補充指出：「目前我們所看到的，是在該地區部署軍事力量的能力，以防範伊朗可能對我方人員構成的威脅。」

針對特朗普的最新警告，阿拉格奇回應表示：「伊朗一向歡迎在平等基礎上、沒有脅迫、威脅或恐嚇的前提下，達成一項互利、公平且對等的核協議，該協議應確保伊朗享有和平使用核能的權利，並保證不擁有核武器。」

他強調：「這類武器從未、也不會出現在我們的安全考量之中，我們從未尋求取得它們。」

伊朗副外交部長卡澤姆・加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，儘管雙方存在「訊息往來」，但目前並未與美國進行任何正式談判。

「BBC事實核實」（BBC Verify）利用開源工具追蹤了美軍近期在該地區的部署，衛星影像顯示，至少有15架戰鬥機抵達約旦的穆瓦法克空軍基地（Muwaffaq Air Force Base）。

此外，前往約旦、卡塔爾以及印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）基地的軍機數量也有所增加。

「BBC事實核實」識別出數十架貨運機與空中加油機抵達中東地區，而無人機與P8「波賽頓」（P-8 Poseidon）偵察機亦在追蹤網站「24小時航班雷達」（FlightRadar24）上被發現於伊朗空域附近活動。

一名美國國防官員向「BBC事實核實」證實，由「亞伯拉罕・林肯號」航空母艦領軍的海軍「艦隊」，亦已抵達中東。

週一，「24小時航班雷達」網站顯示，一架魚鷹式（Osprey）飛機在離開波斯灣近海位置後降落於阿曼，顯示林肯號可能正在附近海域活動。

風險情報顧問公司「賽比林公司」（Sibylline Ltd）的首席分析師梅根・薩特克利夫（Megan Sutcliffe）表示：「過去兩週內，美國已大幅增派海軍與空中資產至該地區，顯著提升其區域軍事態勢。」

衛星影像顯示，至少兩艘美國飛彈驅逐艦與三艘作戰艦艇，已在巴林停泊數月。

與此同時，伊朗也在其近海部署了無人機航母——伊朗伊斯蘭共和國海軍「沙希德・巴蓋里號」（IRIS Shahid Bagheri），該艦於去年服役。

沙希德・巴蓋里號（IRIS Shahid Bagheri），攝於2024年12月的衛星影像 [Maxar Techn]

根據2015年伊朗和世界大國達成的核協議，伊朗不得將鈾濃縮純度提高至3.67%以上（此為商用核電燃料所需水準），且在15年間不得於福爾多（Fordo）設施進行任何鈾濃縮活動。

然而，特朗普於2018年首個總統任期內退出該協議，理由是該協議不足以阻止伊朗取得核武的途徑，並重新對伊朗實施制裁，重創其經濟。

作為回應，德黑蘭逐步違反協議中的多項限制，特別是與濃縮鈾生產相關的條款——濃縮鈾既可用於反應爐燃料，也可用於製造核武。

美國官員向美國媒體表示，作為新核協議的一部分，伊朗必須停止鈾濃縮、限制飛彈計劃，並停止支持中東地區的代理武裝組織。

美國上一次對伊朗核設施採取軍事行動是在去年6月，當時鎖定伊朗三處鈾濃縮設施：福爾多、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan），該行動代號為「午夜之鎚」（Midnight Hammer）。

美方官員當時表示，此次行動已大幅延後德黑蘭製造核武的可能性。

不過，伊朗國營電視台副政治主任哈桑・阿貝迪尼（Hassan Abedini）聲稱，伊朗「並未遭受重大打擊，因為相關材料早已從設施中移出」。

作為報復，伊朗向位於卡塔爾的一處美軍基地發射飛彈，特朗普形容該攻擊「非常軟弱」且「早在預料之中」。

補充報導：約舒亞・奇塔姆（Joshua Cheetham）、馬特・墨菲（Matt Murphy）、亞歷克斯・莫瑞（Alex Murray）、芭芭拉・梅茨勒（Barbara Metzler）、索菲亞・費雷拉・桑托斯（Sofia Ferreira Santos）